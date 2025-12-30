Τα πολλά «ναι μεν, αλλά» του Τραμπ

Η συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου δεν ξεκαθάρισε το τοπίο της Μ. Ανατολής. Τελεσίγραφο στη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα. Ανοικτά όλα για τον ρόλο της Τουρκίας και τη στάση απέναντι στο Ιράν.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Παρά τις πολλές διαφωνίες τους ως προς τη διαχείριση των ανοικτών περιφερειακών ζητημάτων και ενεργών μετώπων της Μέσης Ανατολής, κατά τη χθεσινή τους συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας, οι Ντόναλντ Τραμπ και Βενιαμίν Νετανιάχου «κράτησαν τα προσχήματα», εν μέσω ανταλλαγής φιλοφρονήσεων, που επισφραγίσθηκε με την ανακοίνωση ότι το 2026 πρόκειται να απονεμηθεί στον Αμερικανό Πρόεδρο το κρατικό βραβείο του Ισραήλ «για τη συνολική του προσφορά στον εβραϊκό λαό και το Κράτος του Ισραήλ» κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων της Ημέρας της Ανεξαρτησίας στα τέλη Απριλίου του 2026. Πέρα από αυτό, όμως, η χθεσινή κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών άφησε αναπάντητα πολλά ερωτήματα, για θέματα όπου η ισραηλινή πλευρά θα ανέμενε ξεκάθαρες απαντήσεις.

Πηγή: Deutsche Welle

Αφοπλισμός της ΧαμάςΟ Πρόεδρος Τραμπ απέφυγε να σχολιάσει τις αντικειμενικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου του, κυρίως ως προς τη σύσταση της διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης της Γάζας. Αναφερόμενος στον αφοπλισμό της Χαμάς, τόνισε ότι η οργάνωση είχε δεσμευθεί να καταθέσει τον οπλισμό της, παρά τις επανειλημμένες αντίθετες δηλώσεις αξιωματούχων της. Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι διαμεσολαβητές Γουίτκοφ και Κούσνερ θα εργαστούν ώστε να οριστεί μία «χρονικά σύντομη προθεσμία» αφοπλισμού της Χαμάς, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα πώς θα αντιμετωπιστεί μία ενδεχόμενη άρνησή της.Στάση προς το ΙράνΠαράλληλα, αποφεύγοντας να δώσει το «πράσινο φως» σε μία νέα ισραηλινή επιχείρηση κατά του βαλλιστικού οπλοστασίου του Ιράν, ο Τραμπ, λέγοντας ότι «όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά», υπονόησε πως εάν κριθούν αξιόπιστα τα στοιχεία που φέρεται να του παρουσίασε ο Νετανιάχου για προπαρασκευαστικές ιρανικές επιθετικές κινήσεις, τότε η αμερικανική έγκριση για ισραηλινό κτύπημα θα δοθεί.Μέτωπο της ΣυρίαςΩς προς το μέτωπο της Συρίας, τα κολακευτικά λόγια του Αμερικανού Προέδρου για τον Σύρο Πρόεδρο Αλ-Σάρα καταδεικνύουν ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για την υπογραφή ενός συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Ισραήλ και Συρίας θα συνεχιστούν, με τον Νετανιάχου να επισημαίνει ότι θα επιμείνει να ληφθεί υπόψιν η ασφάλεια των Δρούζων και των χριστιανών της Συρίας.Ρόλος της ΤουρκίαςΤέλος, ως προς τον ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν απέκλεισε τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης της Γάζας, ενώ επιφυλάχθηκε να αποφασίσει εάν τελικά η Τουρκία θα αποκτήσει τα υπερσύγχρονα μαχητικά F-35, τονίζοντας ότι «η τουρκική πλευρά δεν θα τα χρησιμοποιήσει κατά των Ισραηλινών». Χωρίς να αφήσει περιθώριο στον Νετανιάχου να εκφράσει τις απόψεις του σχετικά με τη δυνατότητα συνεννόησης με την κυβέρνηση Ερντογάν, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε το άριστο επίπεδο των διαπροσωπικών του σχέσεων με τον Τούρκο Πρόεδρο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα παρέμβει προσωπικά για ακόμα μία απόπειρα βελτίωσης των ταραγμένων τουρκο-ισραηλινών σχέσεων.Περί αμνηστίαςΌσο για την απονομή αμνηστίας στον Νετανιάχου για τις υποθέσεις διαφθοράς που τον βαρύνουν, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι έλαβε προσωπικές διαβεβαιώσεις από τον Ισραηλινό Πρόεδρο, Ισαάκ Χέρτσογκ, ότι «το θέμα θα διευθετηθεί» - προκαλώντας, ωστόσο, την άμεση διάψευση εκ μέρους του Προεδρικού Μεγάρου στην Ιερουσαλήμ περί της ύπαρξης μίας τέτοιας διαβεβαίωσης ή προσωπικής συνομιλίας.

