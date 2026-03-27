Ρωσία: «Ξένος πράκτορας» ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ για τον Πούτιν

Η Ρωσία χαρακτήρισε ως «ξένο πράκτορα» τον Πάβελ Ταλάκιν, πρώην σχολικό βιντεογράφο και δημιουργό του ντοκιμαντέρ «Mr. Nobody Against Putin», το οποίο απέσπασε πρόσφατα το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ.

Το όνομα του Ταλάκιν συμπεριλήφθηκε την Παρασκευή στη σχετική λίστα του ρωσικού υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όσοι εντάσσονται σε αυτήν υπόκεινται σε αυστηρές γραφειοκρατικές υποχρεώσεις και περιορισμούς στα εισοδήματά τους, ενώ υποχρεούνται να συνοδεύουν κάθε δημοσίευση ή ανάρτησή τους με την ένδειξη «ξένος πράκτορας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.