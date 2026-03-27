Μπαρό: Συμμεριζόμαστε τον στόχο των ΗΠΑ για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, δήλωσε την Παρασκευή ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε να εννοηθεί πως στόχος της Ουάσινγκτον είναι η καταστροφή των βαλλιστικών ικανοτήτων του Ιράν και ότι το Παρίσι συμμερίζεται τους ίδιους στόχους για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

«Δεν πρόκειται να μιλήσω εξ ονόματος του Μάρκο Ρούμπιο και παραπέμπω με χαρά στις δημόσιες δηλώσεις που έκανε πρόσφατα, οι οποίες αντιστοιχούν στις συνομιλίες που είχαμε σήμερα σχετικά με τους δεδηλωμένους στρατιωτικούς στόχους των ΗΠΑ, δηλαδή την εξουδετέρωση των βαλλιστικών δυνατοτήτων του Ιράν», δήλωσε ο Μπαρό στο περιθώριο της συνόδου της G7 στη Γαλλία.

Όταν ερωτήθη αν οι ΗΠΑ είχαν υποβάλει αιτήματα σχετικά με το Ορμούζ, ο Μπαρό ανέφερε ότι η Γαλλία συμμερίζεται τους ίδιους στόχους με τις ΗΠΑ και ότι ένα σύστημα συνοδείας για τα δεξαμενόπλοια θα είναι απαραίτητο μόλις περάσει η κορύφωση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.