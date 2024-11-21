Το Κίεβο καταγγέλλει εκτελέσεις αιχμαλώτων πολέμου από τις ρωσικές δυνάμεις στο Ντονέτσκ

Το Κίεβο κατήγγειλε για ακόμη μια φορά εκτελέσεις ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου από τον ρωσικό στρατό.

Δύο ουκρανοί στρατιώτες, που είχαν αιχμαλωτιστεί από ρωσικές δυνάμεις, εκτελέστηκαν πριν από μιάμιση εβδομάδα κοντά στην κοινότητα Νοβοντμίτριβκα στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), έγινε γνωστό χθες Τετάρτη από τις τοπικές αρχές. Τα ανυπεράσπιστα θύματα είχαν αναγκαστεί να γδυθούν πριν από την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Άλλοι τρεις τραυματίες φέρονται να εκτελέστηκαν στην ίδια περιοχή, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την στρατηγικής σημασίας πόλη Ποκρόβσκ.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο επίτροπος του ουκρανικού κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ντμίτρο Λουμπινέτς αναφέρθηκε επίσης σε εκτέλεση αιχμαλώτων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ. Λήψεις από drone, που μετέδωσε η ουκρανική τηλεόραση, φέρονται να καταγράφουν την εκτέλεση περισσότερων από 10 ανθρώπων.

Ο Λουμπινέτς δήλωσε ότι ενημέρωσε με επιστολή του τον ΟΗΕ και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για το συγκεκριμένο περιστατικό.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, δεκάδες αιχμάλωτοι πολέμου έχουν σκοτωθεί – κυρίως από τον ρωσικό στρατό, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

