Συρία: Ο στρατός προειδοποιεί ότι θα βομβαρδίσει κουρδική συνοικία στο Χαλέπι

Παρά την κατάπαυση πυρός που ανακοινώθηκε νωρίτερα στην πόλη, ο στρατός ζητά από κατοίκους να εκκενώσουν καθώς στοχεύει «στρατιωτικές εγκαταστάσεις»

Συρία

Ο στρατός της Συρίας κάλεσε τους κατοίκους της κουρδικής συνοικίας του Χαλεπίου (βόρεια) να «εγκαταλείψουν αμέσως» πολλές θέσεις που σχεδιάζει να βομβαρδίσει, παρά την ανακοίνωση μερικές ώρες νωρίτερα κατάπαυσης του πυρός στην πόλη.

Ο στρατός «θα θέσει στο στόχαστρο "στρατιωτικές εγκαταστάσεις"» στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ όπου έχουν οχυρωθεί οι Κούρδοι μαχητές, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Κουρδικές ομάδες απέρριψαν όρους της εκεχειρίας που κήρυξε η Δαμασκός, σύμφωνα με τους οποίους οι μαχητές τους πρέπει να αποχωρήσουν από την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Συρία Χαλέπι Κούρδοι
