Ο στρατός της Συρίας κάλεσε τους κατοίκους της κουρδικής συνοικίας του Χαλεπίου (βόρεια) να «εγκαταλείψουν αμέσως» πολλές θέσεις που σχεδιάζει να βομβαρδίσει, παρά την ανακοίνωση μερικές ώρες νωρίτερα κατάπαυσης του πυρός στην πόλη.

Ο στρατός «θα θέσει στο στόχαστρο "στρατιωτικές εγκαταστάσεις"» στη συνοικία Σέιχ Μακσούντ όπου έχουν οχυρωθεί οι Κούρδοι μαχητές, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Κουρδικές ομάδες απέρριψαν όρους της εκεχειρίας που κήρυξε η Δαμασκός, σύμφωνα με τους οποίους οι μαχητές τους πρέπει να αποχωρήσουν από την πόλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.