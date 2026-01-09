Χωρίς τρένα και κλειστά σχολεία η βόρεια Γερμανία

Η κακοκαιρία «Έλλη» προκαλεί έντονα προβλήματα, κυρίως στις μετακινήσεις, στη βόρεια Γερμανία. Ακυρώθηκαν σχεδόν όλα τα δρομολόγια τρένων. Κλειστά τα σχολεία.Σημαντικά προβλήματα προκαλεί τις τελευταίες ώρες στη Γερμανία το βαρομετρικό χαμηλό «Έλλη». Σε μια ζώνη που εκτείνεται από τη Βόρεια Θάλασσα προς τα ανατολικά, αναμένονται σήμερα έντονες χιονοπτώσεις 10 έως 15 εκατοστών.



Eξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) ανέστειλαν για τις επόμενες ώρες στη βόρεια Γερμανία όλες τις συνδέσεις μεγάλων αποστάσεων με τις υπερταχείες ICE. Όσοι μπορούν θα πρέπει να αναβάλουν τα ταξίδια τους, προτείνουν οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι, δεσμευόμενοι ότι τα εισιτήρια εξακολουθούν να ισχύουν.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι υπηρεσίες πορθμείων κατά μήκος των ακτών της Κάτω Σαξωνίας στη Βόρεια Θάλασσα έχουν διακοπεί σε μεγάλο βαθμό. Αρκετά νησιά παραμένουν χωρίς σύνδεση με την ηπειρωτική Γερμανία εξαιτίας των ισχυρών ανατολικών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.Κλειστά σχολεία και μαθήματα εξ αποστάσεωςΣτα ομόσπονδα κρατίδια Αμβούργο, Κάτω Σαξονία, Βρέμη και περιοχές του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν τα σχολεία παραμένουν σήμερα κλειστά. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρονται εξ αποστάσεως σχολικά μαθήματα. Τα σχολεία μένουν κλειστά κυρίως λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα σχολικά λεωφορεία στην κυκλοφορία τους από τα χιόνια και τους ισχυρούς ανέμους.Σε περιοχές της Βαυαρίας, της Θουριγγίας, της Σαξονίας-Άνχαλτ, του Βρανδεμβούργου και του Βερολίνου, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα με φυσική παρουσία. Εν μέρει επηρεάζονται και παιδικοί σταθμοί καθώς και νηπιαγωγεία.Προς το παρόν η κακοκαιρία «Έλλη» δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία τους αεροδρομίου της Φρανκφούρτης. Εκπρόσωπος της Fraport δήλωσε ότι προς το παρόν δεν έχουν υπάρξει προβλήματα στις απογειώσεις και τις προσγειώσεις. Συνεχίζουμε ωστόσο να παρακολουθούμε τις εξελίξεις το μέτωπο του καιρού, κυρίως όσον αφορά τους ανέμους, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του φορέα εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου γερμανικού αεροδρομίου.Ανοιχτά τα αεροδρόμια Φρανκφούρτης και ΒερολίνουΧωρίς προβλήματα συνεχίζεται και η λειτουργία του αεροδρόμιου Βερολίνου-Βρανδεμβούργου (BER). Το γεγονός ότι έχουν ακυρωθεί μεμονωμένες πτήσεις σχετίζεται με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον προορισμό των αεροσκαφών. Η απόφαση ακύρωσης μιας πτήσης εναπόκειται συνήθως στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στις γερμανικές αρχές.Στο μεταξύ η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD) ήρε την προειδοποίηση για έντονες χιονοπτώσεις στο Βερολίνο και το Βρανδεμβούργο. Σημαντικά λιγότερο χιόνι από το προβλεπόμενο αναμένεται με πέσει τις επόμενες μέρες στο βόρειο Βρανδεμβούργο αλλά και το Βερολίνο, δήλωσε εκπρόσωπος της DWD.Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις ανεπηρέαστο από το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμένει, όπως όλα δείχνουν το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Γερμανίας, η Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Παρ' όλα αυτά, η αστυνομία απηύθυνε έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν κατά τόπους.Πηγή:DLF, dpa

