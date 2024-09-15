Χριστιανική Ένωση: Ποιος θα πάρει το χρίσμα για καγκελάριος;

Από τότε που ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στα τέλη Ιανουαρίου 2022, λέγεται συχνά μέσα στο κόμμα ότι αυτός έχει και τις περισσότερες πιθανότητες να είναι ο υποψήφιος καγκελάριος της Χριστιανικής Ένωσης (CDU και CSU) στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2025.

Η απόφαση αναμένεται να παρθεί μετά τις τοπικές εκλογές στο Βραδεμβούργο στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Φρίντριχ Μερτς θεωρείται πιο χαμηλών τόνων σε σύγκριση με τον επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών Μάρκους Ζέντερ. Ο Βαυαρός πρωθυπουργός είναι αυτός που ζητά επίμονα και δυνατά την αντικατάσταση του κυβερνητικού συνασπισμούπου αποτελείται από τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Πράσινους και τους Φιλελεύθερους. Και οι δυο πάντως χρησιμοποιούν μια αιχμηρή γλώσσα που δεν είχε χρησιμοποιήσει ποτέ πριν η Άνγκελα Μέρκελ.

Μερτς και Ζέντερ έκαναν τα κόμματά τους πιο συντηρητικά

Και οι δυο έχουν κάνει τα κόμματά τους πιο συντηρητικά. Το CDU και το CSU είναι ανεξάρτητα κόμματα, αλλά ανήκουν στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα στην ομοσπονδιακή Βουλή. Το CSU δραστηριοποιείται μόνο στη Βαυαρία, το CDU στα υπόλοιπα 15 ομόσπονδα κρατίδια. Μέχρι σήμερα πάντα συμφωνούσαν σε έναν κοινό υποψήφιο καγκελάριο, ο οποίος προερχόταν συνήθως από τους Χριστιανοδημοκράτες.



Ο πολιτικός επιστήμονας Τόμας Μπίμπριχερ από το Πανεπιστήμιο της Φρανκφούρτης μιλώντας στην DW δήλωσε πως πρόκειται για «μια θεμελιώδη απόφαση μεγάλης σημασίας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα ίδια τα κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης, αλλά και για το κομματικό σύστημα». Ο Μπίμπριχερ έχει ασχοληθεί με την κρίση του πολιτικού συντηρητισμού διεθνώς και την άνοδο των δεξιών κομμάτων από το 1990 και εφεξής.



Μερικές από τις δηλώσεις των δύο βασικών ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού σίγουρα συνάδουν με αυτές τις τάσεις και μερικές φορές εκλαμβάνονται ως διφορούμενες ή λαϊκιστικές.



Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, ο Μάρκους Ζέντερ εμφανίζεται πιο δημοφιλής από τον Φρίντριχ Μερτς. Στην τελευταία δημοσκόπηση του ARD «Deutschlandtrend» ο Ζέντερ συγκέντρωσε 41 % ως πιθανός υποψήφιος καγκελάριος και ο Μερτς μόνο 23%. Συγκεντρώνει μικρότερα ποσοστά ακόμα και από τον πρωθυπουργό της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Χέντρικ Βυστ, έναν ακόμα πιθανό υποψήφιο καγκελάριο από το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα.

Θα οξυνθούν οι τόνοι

Ο Τόμας Μπίμπριχερ γνωρίζει τις δημοσκοπήσεις και το προβάδισμα του Ζέντερ, ωστόσο διατηρεί τις αμφιβολίες του για το αν αυτό θα ληφθεί υπόψη από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις στο Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα: «Στο CDU υπάρχουν ακόμα σημαντικές επιφυλάξεις για τον Μάρκους Ζέντερ και τη στάση του το 2021 κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας». Η αντιπαράθεσή του τότε με τον αντιπαλό του και μετέπειτα πρόεδρο του CDU Άρμιν Λάσετ δεν άφησε καθόλου καλές εντυπώσεις στο κόμμα και πολλοί το θυμούνται ακόμα, λέει ο πολιτικός επιστήμονας.



Παρά τα καλά αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ο Ζέντερ «δεν είναι αυτός που μπορεί να αποφασίσει γι' αυτό. Είναι έξω από τη σφαίρα επιρροής του». Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν ο αντίπαλός του Φρίντριχ Μερτς έκανε ένα σημαντικό λάθος, για παράδειγμα υποστηρίζοντας τον «λάθος» σχηματισμό κυβέρνησης στα ανατολικά κρατίδια όπου πρόσφατα έγιναν εκλογές.



Όποιος και αν είναι όμως ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης αυτό που βλέπει ο Τόμας Μπίμπριχερ είναι ότι θα οξυνθούν οι τόνοι και ειδικά όταν πρόκειται για τη μεταναστευτική πολιτική.



Επιμέλεια: Μαρία Ρηγούτσου

