Χούθι: Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις μέχρι να σταματήσει η επίθεση σε όλα τα μέτωπα της αντίστασης

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου κατά του νότιου Ισραήλ, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ με Ιράν.

Η οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν προειδοποίησε ταυτόχρονα ότι θα συνεχίσει τις επιθέσεις «μέχρι να σταματήσει η επίθεση εναντίον όλων των μετώπων της αντίστασης», εντείνοντας τους φόβους για γενίκευση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Υεμένης, με τη βοήθεια του Παντοδύναμου Αλλάχ και βασιζόμενες στον Αλλάχ, πραγματοποίησαν την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση με ομοβροντία βαλλιστικών πυραύλων, στοχεύοντας ευαίσθητες ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις στη νότια κατεχόμενη Παλαιστίνη», ανέφεραν οι Χούθι σε ανακοίνωσή τους.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι εντόπισαν και αναχαίτισαν πύραυλο που εκτοξεύθηκε προς το Ισραήλ από την Υεμένη.

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση αποτελούσε άμεση απάντηση στη «συνεχιζόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, τη στοχοποίηση υποδομών και τη διάπραξη εγκλημάτων και σφαγών σε βάρος των αδελφών μας στον Λίβανο, στο Ιράν, στο Ιράκ και στην Παλαιστίνη».

Αξιωματούχος των Χούθι είχε δηλώσει προηγουμένως στο CNN ότι η οργάνωση ήταν έτοιμη να εισέλθει στον πόλεμο προς υποστήριξη του Ιράν, εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Πλήροφοριών των Χούθι, Μοχάμεντ Μανσούρ απείλησε εχθές ακόμη και με κλείσιμο του στενού Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τις παγκόσμιες ναυτιλιακές οδούς.

Είναι «μια βιώσιμη επιλογή», ανέφερε χαρακτηριστικά σε γραπτό μήνυμά του στο CNN.

Πηγή: skai.gr

