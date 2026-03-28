Κλεμμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ νόμιμα στη Ρωσία;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το ρωσικό κοινοβούλιο εξετάζει νομοσχέδιο για τη νομιμοποίηση αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο κατέθεσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2026 στη Δούμα.

Η πρόταση έχει προκαλέσει σημαντική ανησυχία στη Γερμανία, με μέσα ενημέρωσης όπως η Bild, t-online και Merkur να επισημαίνουν τον κίνδυνο ενίσχυσης της κλοπής αυτοκινήτων στην Ευρώπη.

Τα γερμανικά ΜΜΕ περιγράφουν το νομοσχέδιο ως «επικίνδυνο» για τους Γερμανούς οδηγούς, υπογραμμίζοντας την πιθανή αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων στην ΕΕ λόγω αυτής της πρωτοβουλίας.

Οι Γερμανοί, είναι γνωστό, αγαπούν τα αυτοκίνητά τους. Τώρα, μία είδηση περί «νομιμοποίησης» αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί στην ΕΕ αναστατώνει οδηγούς και ΜΜΕ.Το ρωσικό κοινοβούλιο εξετάζει αυτή τη στιγμή τη νομιμοποίηση αυτοκινήτων που έχουν κλαπεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα σχετικό νομοσχέδιο κατέθεσε το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2026 στη Δούμα.



Το θέμα προκαλεί αναστάτωση στη Γερμανία: «Νόμος του Πούτιν θα μπορούσε να ενισχύσει την κλοπή αυτοκινήτων στην Ευρώπη», τιτλοφορεί, για παράδειγμα, σχετικό άρθρο η Bild. «Η Ρωσία σχεδιάζει νόμιμη κλοπή ευρωπαϊκών αυτοκινήτων», γράφει το t-online. «Η Ρωσία θέλει να νομιμοποιήσει κλεμμένα αυτοκίνητα της ΕΕ – ο κίνδυνος για τους Γερμανούς ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αυξάνεται», αναφέρει η βαυαρική Merkur. Το Business Insider κάνει λόγο για έναν «επικίνδυνο νόμο» για τους Γερμανούς οδηγούς.



Πώς μπορεί όμως να νομιμοποιήσει κανείς κλεμμένα αυτοκίνητα;



Το κατά πόσον η νέα πρόταση νόμου θα τεθεί σε ισχύ παραμένει ακόμη ανοιχτό. Ωστόσο προέρχεται από το υπουργείο Εσωτερικών, πράγμα που σημαίνει ότι η έγκρισή του είναι μάλλον δεδομένη. Το νέο νομοσχέδιο γνωστοποιήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου. Το υπουργείο Εσωτερικών πρότεινε να νομιμοποιηθούν στη Ρωσία αυτοκίνητα που αναζητούνται διεθνώς «κατά πρωτοβουλία μη φιλικών κρατών». Σε αυτά τα κράτη η Ρωσία κατατάσσει και τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, καθώς και την Ελβετία, τη Νορβηγία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία. Συνολικά 49 χώρες.



Προς το παρόν η ρωσική νομοθεσία απαγορεύει την καταχώριση αυτοκινήτων, όταν αυτά αναζητούνται διεθνώς. Τώρα, το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών προτείνει την άρση αυτού του περιορισμού, αναφέροντας μάλιστα ρητά τη Γερμανία ως σχετικό παράδειγμα: Σύμφωνα με το υπουργείο, τον Ιανουάριο του 2026 βρίσκονταν στη Ρωσία συνολικά 123 οχήματα που η Γερμανία είχε δηλώσει ότι αναζητούνται σε διεθνή κλίμακα. Οι γερμανικές αρχές δεν παρείχαν πληροφορίες για τους λόγους της αναζήτησης και δεν απαντούσαν σε αιτήματα από τη Μόσχα, υποστηρίζει το υπουργείο.

Κανένας λόγος ανησυχίας;

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας (BKA), που είναι υπεύθυνη για τη διαλεύκανση κλοπών αυτοκινήτων στη Γερμανία, επιβεβαίωσε στην DW ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών με τη Ρωσία σε τέτοιες περιπτώσεις. «Τα αιτήματα των ρωσικών αρχών σχετικά με οχήματα που έχουν δηλωθεί από τη Γερμανία είναι γνωστά στην BKA. Ωστόσο, καθώς αυτά αφορούν κυρίως αστικού δικαίου ζητήματα, δεν είναι στην αρμοδιότητα της BKA», ανέφερε η υπηρεσία.



Είναι τα 123 αυτοκίνητα πολλά ή λίγα; Στην απάντησή της, η BKA παρέπεμψε στα στατιστικά των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με αυτά, το 2024 στη Γερμανία κλάπηκαν 30.373 οχήματα. Μόνο 8.858 περιπτώσεις (29,2%) εξιχνιάστηκαν επιτυχώς. Τα 123 αυτοκίνητα αποτελούν συνεπώς μόνο ένα μικρό μέρος αυτών.



Η BKA αρνήθηκε πάντως να δώσει πρόβλεψη για το αν ο νέος ρωσικός νόμος θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των κλοπών αυτοκινήτων στη Γερμανία. Αντίθετα, ο Γενικός Σύνδεσμος της Γερμανικής Ασφαλιστικής Οικονομίας τοποθετήθηκε ξεκάθαρα: «Δεν θεωρούμε ότι μια αλλαγή του νομικού καθεστώτος στη Ρωσία θα οδηγήσει σε αύξηση των κλοπών οχημάτων στη Γερμανία», επισημαίνει.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.