Οι Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν δήλωσαν την Παρασκευή ότι στόχευσαν με 23 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους Wing και ένα drone τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ πήγαιναν να υποστηρίξουν το Ισραήλ.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που διέρχονταν από το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ αναχαίτισαν έναν αριθμό βλημάτων που εκτοξεύτηκαν από τους Χούθι.

Ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι τα βλήματα περιελάμβαναν πυραύλους και drones και ότι δεν υπήρξε ζημιά σε κανένα από τα τρία πολεμικά πλοία στην περιοχή. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε τις αρχικές πληροφορίες, οι οποίες μπορεί να αλλάξουν.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επίθεση στις ισραηλινές πόλεις Τελ Αβίβ και Ασκελόν προς υποστήριξη της Γάζας και του Λιβάνου .

Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι αναχαίτισε έναν πύραυλο που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη αφού ήχησαν οι σειρήνες.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι είπε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα σταματήσουν μέχρι να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα και τον Λίβανο.

Η ομάδα επιτέθηκε στο Τελ Αβίβ με βαλλιστικό πύραυλο και εκτόξευσε ένα drone προς την Ασκελόν στο νότιο Ισραήλ, είπε ο Γιαχία Σαρέα.

«Θα πραγματοποιήσουμε περισσότερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του ισραηλινού εχθρού για να θριαμβεύσουμε για χάρη του αίματος των αδελφών μας στην Παλαιστίνη και τον Λίβανο», πρόσθεσε σε τηλεοπτική ομιλία του.

Ο Σαρέα είπε επίσης, σε ξεχωριστή τηλεοπτική ομιλία, ότι η ομάδα είχε στοχεύσει ταυτόχρονα τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά στην Ερυθρά Θάλασσα με 23 βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους και ένα drone, ενώ τα πλοία ήταν καθ' οδόν για να υποστηρίξουν το Ισραήλ.

Ο αμερικανικός στρατός δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο

Τα ισραηλινά χτυπήματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 600 ανθρώπους στον Λίβανο από τη Δευτέρα, με τη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν να είναι η πιο έντονη εδώ και περισσότερα από 18 χρόνια.

Η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες στο Ισραήλ εδώ και σχεδόν ένα χρόνο για να υποστηρίξει τη συμμαχική παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς, η οποία πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα.

