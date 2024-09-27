Το Ισραήλ λέει πως αναχαίτισε πύραυλο των Χούθι της Υεμένης

Με αλλεπάλληλα ανακοινωθέντα μέσω Telegram, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν αρχικά την ενεργοποίηση «σε διάφορους τομείς του κεντρικού Ισραήλ» σειρήνων του συστήματος αεράμυνας, προτού εξηγήσουν πως οφειλόταν «σε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη» — προφανώς από το κίνημα των Χούθι.

Ο πύραυλος «αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας ‘Arrow’», διευκρίνισαν λίγο αργότερα.

Πρόσθεσαν ότι «οι σειρήνες και οι εκρήξεις ακούστηκαν μετά την αναχαίτισή (του) και την πτώση συντριμμιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.