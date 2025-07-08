Στους τέσσερις ανέρχονται πλέον οι νεκροί από την επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο Eternity C, στα ανοιχτά της Υεμένης.

Ο αρχικός απολογισμός ήταν δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Ο ένας τραυματίας κατέληξε το πρωί της Τρίτης, ενώ ο δεύτερος τραυματίας άφησε την τελευταία του πνοή το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όπως επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters αξιωματούχος.

Το Eternity C, με 22 μέλη πληρώματος - 21 Φιλιππινέζους και έναν Ρώσο - δέχθηκε επίθεση με θαλάσσια drones και ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από μαχητές των Χούθι, οι οποίοι επέβαιναν σε ταχύπλοα.

