«Η ζωή του κινδύνευσε 2 φορές»: Αποκάλυψη για την υγεία του Πάπα Φραγκίσκου από τους γιατρούς του

«Στην Αγία Έδρα υπάρχει ιατρική υπηρεσία για έκτακτα περιστατικά υγείας, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο» τόνισαν οι γιατροί του ποντίφηκα 

Ιταλία: «Η ζωή του πάπα Φραγκίσκου κινδύνευσε δυο φορές»

«Η ζωή του πάπα Φραγκίσκου, κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο κινδύνευσε δυο φορές», αποκάλυψαν το βράδυ του Σαββάτου οι θεράποντες γιατροί της πολυκλινικής Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης.

Αναφερόμενοι στο εξιτήριο που ο ποντίφικας πρόκειται να πάρει την Κυριακή, οι γιατροί πρόσθεσαν ότι «είναι κάτι που ο Φραγκίσκος τούς ζητούσε εδώ και μέρες».

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ιατρικής ομάδας, Σέρτζιο Αλφιέρι, και ο θεράπων ιατρός του πάπα στο Βατικανό, Λουίτζι Καρμπόνε, απαντώντας σε σχετική ερώτηση εξήγησαν ότι «στην Αγία Έδρα υπάρχει ιατρική υπηρεσία για έκτακτα περιστατικά υγείας, η οποία λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο».

Οι γιατροί, διευκρίνισαν στους δημοσιογράφους ότι «ο πάπας Φραγκίσκος δεν υποφέρει από σάκχαρο» και ότι «κατά την παραμονή του στο νοσοκομείο δεν προσβλήθηκε από κορωνοϊό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

