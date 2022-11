Δεύτερο τροχαίο δυστύχημα για συνεργάτη του Ρώσου προέδρου - Σκοτώθηκε ο αρχηγός της παράταξης «Κόμμα της πολιτικής του Πούτιν»

Στην προσαρτηθείσα από τη Ρωσία Κριμαία σκοτώθηκε σήμερα σε τροχαίο δυστύχημα ο πρώην βουλευτής της ουκρανικής βουλής Αλεξέι Κρεμνιούκ. Στις εκλογές του 2000 ήταν επικεφαλής του ψηφοδελτίου που έφερε τον τίτλο «Κόμμα της πολιτικής του Πούτιν».

Former deputy of the Verkhovna Rada and head of the former party "Unified Rus" (formerly called "Putin's politics") Alexei Remenyuk crashed to death during a police chase in #Simferopol, reports the Mash.



Remenyuk was intoxicated. pic.twitter.com/ryGgYNqiu8