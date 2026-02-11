Τουλάχιστον δώδεκα σπίτια και άλλες κατασκευές καταστράφηκαν από εποίκους στο Αλ-Ντιούκ αλ-Τάχτα, στα περίχωρα της Ιεριχούς, στην ισραηλινά κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με κατοίκους τις περιοχής.

Η επίθεση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν Ισραηλινοί έποικοι έφτασαν με αρκετά οχήματα και χρησιμοποίησαν μπουλντόζα για να κατεδαφίσουν τα σπίτια, σύμφωνα με τους χωρικούς.

Ο Άλι Αλιάν Καμπνέχ, κάτοικος του Αλ-Ντιούκ αλ-Τάχτα, δήλωσε ότι οι έποικοι κατέστρεψαν το σπίτι του και πέταξαν πέτρες στα παιδιά και τη σύζυγό του, προσθέτοντας ότι ο ισραηλινός στρατός έφτασε στο σημείο αλλά δεν παρενέβη.

«Θέλουν να ελέγξουν τη γη τοποθετώντας εποίκους στα σπίτια. Σε ορισμένα από τα σπίτια θέλουν να μείνουν οι ίδιοι. Αλλά επειδή ζούμε εδώ, θέλουν να μας ξεφορτωθούν, απλώς επειδή είμαστε εδώ», είπε ο Άλι, κοιτάζοντας το κατεστραμμένο του σπίτι.

Το περιστατικό είναι το πιο πρόσφατο σε μια ήδη τεταμένη περιοχή, όπου η βία των εποίκων έχει αυξηθεί τους τελευταίους μήνες.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε την Κυριακή μέτρα που στοχεύουν στην εμβάθυνση του ισραηλινού ελέγχου στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη και στην αποδυνάμωση των ήδη περιορισμένων εξουσιών της Παλαιστινιακής Αρχής.

Το γραφείο του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς ανακοίνωσε σε δήλωση τις αποφάσεις, οι οποίες θα διευκολύνουν τους Εβραίους εποίκους να αναγκάζουν Παλαιστινίους να εγκαταλείπουν τη γη τους, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να θάβουμε την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους».

Περίπου 500.000 Ισραηλινοί έχουν εγκατασταθεί στη Δυτική Όχθη από τότε που το Ισραήλ κατέλαβε την περιοχή, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Λωρίδα της Γάζας, στον Πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967.

Η παρουσία τους θεωρείται από το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας παράνομη και σημαντικό εμπόδιο για την ειρήνη.

Οι Παλαιστίνιοι διεκδικούν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ για ένα μελλοντικό κράτος.

