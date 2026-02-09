Η Βρετανία, μετά τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του να επεκτείνει τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει έντονα τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Όχθη», δήλωσε η βρετανική κυβέρνηση.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε χθες σειρά μέτρων που θα καταστήσουν ευκολότερο για τους εποίκους να αγοράζουν γη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ θα δώσουν στις ισραηλινές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες, όπως το να διαχειρίζονται μερικούς θρησκευτικούς τόπους και το να επεκτείνουν την επιτήρηση και την επιβολή της ισραηλινής νομοθεσίας σε περιοχές που βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής αναφορικά με περιβαλλοντικά, αρχαιολογικά και άλλα ζητήματα.

Στα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης η κατάργηση κανόνων δεκαετιών που εμπόδιζαν ιδιώτες εβραίους να αγοράζουν γη στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τη Βρετανική κυβέρνηση, η κίνηση του Ισραήλ οδηγεί στην προσάρτηση κατεχόμενων εδαφών, σημειώνει το Reuters.

«Οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια τροποποίησης της γεωγραφικής ή δημογραφικής σύνθεσης της Παλαιστίνης είναι εντελώς απαράδεκτη και θα ήταν ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις», πρόσθεσε η βρετανική κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

