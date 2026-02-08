Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ ενέκρινε σήμερα σειρά μέτρων που θα καταστήσουν ευκολότερο για τους εποίκους να αγοράζουν γη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ θα δώσουν στις ισραηλινές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες επιβολής επί των Παλαιστινίων, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η Δυτική Όχθη είναι μεταξύ των εδαφών στα οποία οι Παλαιστίνιοι θέλουν να ιδρύσουν ένα μελλοντικό ανεξάρτητο κράτος. Το μεγαλύτερο μέρος της βρίσκεται υπό τον στρατιωτικό έλεγχο του Ισραήλ, με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε μερικές περιοχές που κυβερνώνται από την υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή.

Επικαλούμενοι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς, οι ισραηλινοί ειδησεογραφικοί ιστότοποι Ynet και Haaretz ανέφεραν ότι στα μέτρα περιλαμβάνεται η κατάργηση κανόνων δεκαετιών που εμπόδιζαν ιδιώτες εβραίους να αγοράζουν γη στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, επιτρέπουν επίσης στις ισραηλινές αρχές να διαχειρίζονται μερικούς θρησκευτικούς τόπους και επεκτείνουν την επιτήρηση και την επιβολή της ισραηλινής νομοθεσίας σε περιοχές που βρίσκονται υπό τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής αναφορικά με ζητήματα περιβαλλοντικών κινδύνων, αδικημάτων σχετικά με τα ύδατα και ζημιών σε αρχαιολογικούς χώρους.

Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς δήλωσε ότι τα νέα μέτρα είναι επικίνδυνα, παράνομα και ισοδυναμούν με ντε φάκτο προσάρτηση.

Οι ισραηλινοί υπουργοί δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα να σχολιάσουν.

Τα νέα μέτρα έρχονται τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση στην Ουάσινγκτον του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Στη δήλωσή του, ο Αμπάς κάλεσε τον Τραμπ και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να επέμβουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

