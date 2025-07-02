Ο Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να επισκεφθεί τη Χιροσίμα για να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τις καταστροφικές συνέπειες των πυρηνικών όπλων, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος της ιαπωνικής πόλης, αντιδρώντας στη σύγκριση που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάμεσα στα πρόσφατα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και στις ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι στο τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

«Μου φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι αντιπροσωπεύουν βομβαρδισμοί με ατομική βόμβα που αφαιρούν τη ζωή πολλών αθώων πολιτών (…) και απειλούν την επιβίωση του ανθρώπινου είδους», δήλωσε ο δήμαρχος Καζούμι Ματσούι σε δημοσιογράφους.

«Θα ήθελα ο πρόεδρος Τραμπ να έρθει εδώ για να καταλάβει τι είναι ένας βομβαρδισμός με ατομική βόμβα και να βιώσει το αίσθημα της Χιροσίμα», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ έριξαν μία ατομική βόμβα στη Χιροσίμα στις 6 Αυγούστου του 1945 και άλλη μία στο Ναγκασάκι στις 9 του ίδιου μήνα. Πρόκειται για τα μοναδικά περιστατικά στην Ιστορία που χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα σε καιρό πολέμου. Λίγο μετά, η Ιαπωνία συνθηκολόγησε, τερματίζοντας τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου 140.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Χιροσίμα και 74.000 στο Ναγκασάκι, πολλοί από τους οποίους πέθαναν αργότερα εξαιτίας της έκθεσής τους στη ραδιενέργεια.

Στις 22 Ιουνίου ύστερα από μέρες ισραηλινών πληγμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Λίγο μετά, τέθηκε σε ισχύ εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, τερματίζοντας τον πόλεμο που διήρκεσε 12 ημέρες.

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Χιροσίμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του Ναγκασάκι, όμως ήταν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα», δήλωσε ο Τραμπ στις 25 Ιουνίου.

«Αυτό τερμάτισε τον πόλεμο», σημείωσε κατά την σύνοδο κορυφής του NATO στη Χάγη.

Τα σχόλιά του προκάλεσαν την οργή επιζώντων και διαδήλωση στη Χιροσίμα. Την περασμένη εβδομάδα, το δημοτικό συμβούλιο της πόλης υιοθέτησε πρόταση με την οποία καταδικάζει τις δηλώσεις που αιτιολογούν τη χρήση της ατομικής βόμβας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

