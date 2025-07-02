Η Χαμάς διέταξε ηγέτη φατρίας στη Γάζα να παραδοθεί

Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας διέταξε τον αρχηγό ένοπλης φατρίας Βεδουίνων που αψηφά την εξουσία της ισλαμιστικής οργάνωσης στον παλαιστινιακό θύλακα να παραδοθεί και να αντιμετωπίσει δίκη, κατηγορώντας τον για προδοσία.

Ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Χαμάς διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη από το «Επαναστατικό Δικαστήριο» και ορίζει ότι ο Γιάσερ Αμπού Σαμπάμπ, ο οποίος δεν αναγνωρίζει την εξουσία της Χαμάς και την κατηγορεί ότι βλάπτει τα συμφέροντα της Γάζας, έχει προθεσμία 10 ημερών για να παραδοθεί.

Το «Επαναστατικό Δικαστήριο» καλεί τους Παλαιστίνιους να ενημερώσουν τις υπηρεσίες ασφαλείας της Χαμάς για τον τόπο όπου βρίσκεται ο Αμπού Σαμπάμπ, ο οποίος μέχρι σήμερα βρίσκεται εκτός της ακτίνας δράσης της Χαμάς στην περιοχή της Ράφα στον νότιο τομέα του θύλακα που τελεί υπό τον έλεγχο των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων.

Η Χαμάς, η οποία κατηγορεί τον Αμπού Σαμπάμπ για λεηλασία των φορτηγών μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ και ισχυρίζεται ότι υποστηρίζεται από το Ισραήλ, έχει στείλει μερικούς από τους ικανότερους μαχητές της για να τον σκοτώσουν, σύμφωνα με δύο πηγές της Χαμάς και δύο άλλες πληροφορημένες πηγές που μίλησαν στο Reuters τον περασμένο μήνα.

Η οργάνωση του Αμπού Σαμπάμπ είχε απαντήσει τότε στο Reuters ότι είναι μία λαϊκή δύναμη που προστατεύει την ανθρωπιστική βοήθεια από τις λεηλασίες συνοδεύοντας τα φορτηγά και αρνήθηκε ότι έχει τη στήριξη του Ισραήλ ή ότι διατηρεί επαφές με τον ισραηλινό στρατό. Κατηγορεί τη Χαμάς για βία και τη φίμωση των αντίθετων φωνών.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι έχει δώσει στήριξη σε φατρίες στη Γάζα κατά της Χαμάς, αλλά δεν έχει διευκρινίσει ποιες είναι αυτές.

Πηγή: skai.gr

