Ρεκόρ Γκίνες στην Ιαπωνία για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο όνομα και επίθετο

Ομάδα 178 ατόμων που ονομάζονται όλοι Χιροκάζου Τανάκα συγκεντρώθηκαν στην Ιαπωνία και κατέρριψαν το παγκόσμιο ρεκόρ Γκίνες για τη μεγαλύτερη συνάθροιση ανθρώπων με το ίδιο όνομα και επίθετο.

Ο Σύλλογος Ίδιου Ονόματος Χιροκάζου Τανάκα που ιδρύθηκε το 1994 κατέρριψε με επιτυχία το ρεκόρ στην περιοχή Σιμπούγια του Τόκιο. Υπήρξε δύο προηγούμενες προσπάθειες το 2011, όταν είχαν συγκεντρωθεί 71 άτομα που έφεραν το ίδιο ονοματεπώνυμο και το 2017 όταν συναντήθηκαν μόνο 87 Χιροκάζου Τανάκα.

