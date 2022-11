Συναγερμός στην Ευρώπη για το διαστημικό σκουπίδι κινέζικου πυραύλου - Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της

Ενα μεγάλο διαστημικό κινεζικό «σκουπίδι βάρους 23 τόνων και ύψους 10όροφου κτιρίου, ένα τμήμα πυραύλου Long March 5B, αναμένεται να πέσει σήμερα ή το Σάββατο στη Γη, σε άγνωστο σημείο.

Η επικαιροποιημένη τροχιά των συντριμμιών δείχνει ότι θα πετάξει πάνω από ορισμένα μέρη της νότιας Ευρώπης.

⚠️Update: #EUSST’s latest autonomous predictions give a re-entry window of object #CZ5B of 2022-11-04 08:50:36 UTC ±31 min. Read more: https://t.co/9X1lBmRJIS #LongMarch5B pic.twitter.com/QrayZzSXwB