Απογοήτευση Ζελένσκι για ΗΠΑ: «Φοβούνται να πούνε και τη λέξη ρωσικός» για τον πύραυλο στην Kryvyi Rih

Το μήνυμα της Αμερικανίδας πρέσβη που προκάλεσε το ξέσπασμα του Ουκρανού προέδρου - Ο Ζελένσκι επαίνεσε όσους «μιλούν ξεκάθαρα και άμεσα για την επίθεση

Την απογοήτευσή του για την αντίδραση της πρεσβείας των ΗΠΑ στη ρωσική πυραυλική επίθεση, από την οποία χάθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι αρκετές πρεσβείες στο Κίεβο έχουν καταδικάσει την επίθεση της Παρασκευής, σημειώνοντας ωστόσο ότι το μήνυμα από την πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσία.

«Δυστυχώς, η απάντηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι εκπληκτικά απογοητευτική – μια τόσο ισχυρή χώρα, ένας τόσο ισχυρός λαός και όμως μια τόσο αδύναμη αντίδραση», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά. «Φοβούνται να πουν ακόμη και τη λέξη «ρωσικός» όταν μιλούν για τον πύραυλο που σκότωσε παιδιά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αργότερα, στη νυχτερινή του ομιλία σε βίντεο, ο Ζελένσκι επαίνεσε όσους «μιλούν ξεκάθαρα και άμεσα για την επίθεση στην Kryvyi Rih.

«Το να μένει κανείς σιωπηλός για το γεγονός ότι η Ρωσία σκοτώνει παιδιά με βαλλιστικούς πυραύλους είναι λάθος και επικίνδυνο», είπε. «Ενθαρρύνει μόνο τους εγκληματίες στη Μόσχα να συνεχίσουν τον πόλεμο και να αγνοήσουν τη διπλωματία. Η αδυναμία δεν τερμάτισε ποτέ έναν πόλεμο».

Η πρέσβης των ΗΠΑ Bridget Brink, γράφοντας στο X σχετικά με το χτύπημα, είπε: «Τρομοκρατημένη που απόψε ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κοντά σε μια παιδική χαρά και ένα εστιατόριο στο Kryvyi Rih. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 16 σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

