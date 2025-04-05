Την απογοήτευσή του για την αντίδραση της πρεσβείας των ΗΠΑ στη ρωσική πυραυλική επίθεση, από την οποία χάθηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X ότι αρκετές πρεσβείες στο Κίεβο έχουν καταδικάσει την επίθεση της Παρασκευής, σημειώνοντας ωστόσο ότι το μήνυμα από την πρεσβεία των ΗΠΑ δεν έκανε καμία αναφορά στη Ρωσία.

«Δυστυχώς, η απάντηση από την Πρεσβεία των ΗΠΑ είναι εκπληκτικά απογοητευτική – μια τόσο ισχυρή χώρα, ένας τόσο ισχυρός λαός και όμως μια τόσο αδύναμη αντίδραση», έγραψε ο Ζελένσκι στα αγγλικά. «Φοβούνται να πουν ακόμη και τη λέξη «ρωσικός» όταν μιλούν για τον πύραυλο που σκότωσε παιδιά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Αργότερα, στη νυχτερινή του ομιλία σε βίντεο, ο Ζελένσκι επαίνεσε όσους «μιλούν ξεκάθαρα και άμεσα για την επίθεση στην Kryvyi Rih.

«Το να μένει κανείς σιωπηλός για το γεγονός ότι η Ρωσία σκοτώνει παιδιά με βαλλιστικούς πυραύλους είναι λάθος και επικίνδυνο», είπε. «Ενθαρρύνει μόνο τους εγκληματίες στη Μόσχα να συνεχίσουν τον πόλεμο και να αγνοήσουν τη διπλωματία. Η αδυναμία δεν τερμάτισε ποτέ έναν πόλεμο».

Η πρέσβης των ΗΠΑ Bridget Brink, γράφοντας στο X σχετικά με το χτύπημα, είπε: «Τρομοκρατημένη που απόψε ένας βαλλιστικός πύραυλος έπληξε κοντά σε μια παιδική χαρά και ένα εστιατόριο στο Kryvyi Rih. Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 16 σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων 6 παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος».

Πηγή: skai.gr

