Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ζίγκμαρ Γκάμπριελ πρότεινε να προσφερθεί στον Καναδά μια μερική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν μέσω εντάσεων της Οτάβα με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.

«Ίσως όχι πλήρως κράτος μέλος όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ίσως μια μερική ένταση», είπε ο Σοσιαλδημοκράτης στην εφημερίδα Weser-Kurier, αναφορικά με τη σκέψη του αυτή για ένταξη του Καναδά στην ΕΕ.

Η Ευρώπη πρέπει να αντισταθεί στην ώθηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να κάνει τον Καναδά μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δήλωσε ο Γκάμπριελ, ο οποίος ήταν υπουργός Εξωτερικών την περίοδο 2017-18 και αντικαγκελάριος το 2013-18 επί της τότε καγκελαρίου Αγγελα Μέρκελ.

«Σε κάθε περίπτωση, ο Καναδάς είναι πιο ευρωπαϊκός από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Αν και παραδοσιακοί σύμμαχοι, οι σχέσεις Καναδά και ΗΠΑ βρίσκονται υπό δοκιμασία επί προεδρίας Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος επέβαλε δασμούς στην γειτονική χώρα και συνεχίζει να μιλά περί προσάρτησης του Καναδά για να γίνει η «51η αμερικανική πολιτεία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.