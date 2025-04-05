Ιταλία: Διαδήλωση του Κινήματος Πέντε Αστέρων κατά του πολέμου και των εξοπλισμών

Το Κίνημα Πέντε Αστέρων οργάνωσε, σήμερα στην ιταλική πρωτεύουσα, μαζική διαδήλωση κατά του πολέμου και των εξοπλισμών.

«Κύρια σημεία της εναλλακτικής μας πρότασης στην σημερινή κυβέρνηση, είναι το "όχι" στους εξοπλισμούς, και το "ναι" στην υγεία και στην παιδεία», τόνισε ο πρόεδρος του κινήματος και πρώην πρωθυπουργός της χώρας, Τζουζέπε Κόντε.

Στην σημερινή κινητοποίηση συμμετείχε, εταξύ των άλλων, αντιπροσωπεία του κεντροαριστερού Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Κόντε κατηγόρησε την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι ότι «ενέκρινε το σχέδιο εξοπλισμού της Ευρώπης, χωρίς να έχει λάβει καμία σχετική εντολή» και πρόσθεσε ότι «πρόκειται για μια αποτυχία, η οποία θα μείνει στην ιστορία».

«Σε κάποια θέματα συμφωνούμε με τα Πέντε Αστέρια και σε κάποια άλλα διαφωνούμε. Συμφωνούμε στην κριτική που ασκείται στον εξοπλισμό των χωρών μελών της Ένωσης, όπως και στις προτάσεις της Επιτροπής που έχουν τον συγκεκριμένο στόχο. Θέλουμε και οι δύο μια κοινή ευρωπαϊκή άμυνα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των «δημοκρατικών» στην γερουσία, Φραντσέσκο Μπότσια.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην σημερινή κινητοποίηση στο κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, πήραν μέρος περίπου εκατό χιλιάδες πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

