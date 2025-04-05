Με τους βασικούς δασμούς 10% να ισχύουν πλέον σε όλες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε στους Αμερικανούς με ανάρτησή του στο Truth Social ότι το εγχείρημά του «δεν θα είναι εύκολο».

«Βαστάτε» έγραψε, αφού οι δασμοί του προκάλεσαν μερικές από τις μεγαλύτερες απώλειες στη Wall Street εδώ και αρκετά χρόνια.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέμεινε ότι η οικονομική του στρατηγική θα αποφέρει «ιστορικά αποτελέσματα», φέρνοντας πίσω θέσεις εργασίας και επιχειρήσεις «όπως ποτέ πριν».

Ενώ χώρες και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να αξιολογούν τη στρατηγική του προέδρου «χωρίς πόνο κανένα κέρδος» για την τόνωση της οικονομίας των ΗΠΑ, ο Ραλφ Γκούντεϊλ, Ύπατος Αρμοστής του Καναδά στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτίμησε στο BBC ότι μια αντίδραση στο εσωτερικό θα μπορούσε να οδηγήσει τον Τραμπ να αλλάξει πορεία.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αισθανθούν τον πόνο, γιατί τελικά οι Αμερικανοί θα είναι αυτοί που θα πείσουν τις κυβερνήσεις τους ότι πρέπει να σταματήσουν αυτή την ανοησία», είπε.

Παρότι ο Τραμπ δεν έχει δείξει σημάδια υπαναχώρησης, έχει δηλώσει ότι είναι ανοιχτός σε διαπραγματεύσεις με τους εμπορικούς εταίρους της Αμερικής.

Διαμαρτυρίες ενάντια στις σαρωτικές αλλαγές πολιτικής του προέδρου σε μια σειρά ζητημάτων - από την απόλυση κυβερνητικών υπαλλήλων έως τις περικοπές στην εκπαίδευση – πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο στις ΗΠΑ, και κρίνονται ως επιτυχημένες.

Σύμφωνα με το BBC, είναι πιθανό να αντανακλούν τους αυξανόμενους φόβους ότι οι νέοι δασμοί πρόκειται να επιδεινώσουν μια ήδη επώδυνη κρίση κόστους ζωής.

Ο δημοσιογράφος και αναλυτής του CNN Φαρίντ Ζακαρία προσέφερε μια ωμή αξιολόγηση της ανακοίνωσης των δασμών του προέδρου Τραμπ, λέγοντας ότι είναι «το αντίθετο από αυτό που υποτίθεται ότι είναι η αμερικανική οικονομία».

«Αυτό μπορεί να είναι το μεγαλύτερο λάθος στη χάραξη οικονομικής πολιτικής που έχω δει στη ζωή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Βλέπετε ήδη την ετυμηγορία των αγορών», είπε. «Όλα δείχνουν ότι αυτή ήταν μια καταστροφή, και θα υπάρξει περισσότερος πόνος στη συνέχεια» προειδοποίησε ο Ζακαρία.

Υποστηρίζει ότι ο Τραμπ δημιουργεί μια οικονομία όπου όλοι θα πρέπει να πηγαίνουν στην Ουάσιγκτον για να κερδίσουν την εύνοια των πολιτικών, «είτε είστε χώρα, είτε είστε εταιρεία».

«Είναι πραγματικά ριζικά αντιαμερικανικό» είπε.

