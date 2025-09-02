Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Τα μέτρα στήριξης της Ουκρανίας παρουσίασε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι, τονίζοντας την ενότητα της Δύσης και την αυξανόμενη αποδυνάμωση της Ρωσίας.

Ο Χίλι επιβεβαίωσε την αταλάντευτη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλευρό της Ουκρανίας, μιας χώρας που, όπως είπε, συνεχίζει να αγωνίζεται με «τεράστιο θάρρος» για την ελευθερία της, τριάμισι χρόνια μετά την έναρξη της «βίαιης, πλήρους κλίμακας εισβολής του Πούτιν».

Ο ίδιος υπογράμμισε πως «μια ασφαλής Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Ουκρανία. Η δική τους ελευθερία είναι και δική μας ελευθερία. Οι δικές τους αξίες είναι και δικές μας αξίες».

Ο Βρετανός υπουργός κατήγγειλε τη «θηριωδία» της περασμένης εβδομάδας στο Κίεβο, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 23 άτομα, ανάμεσά τους και τέσσερα παιδιά, καθώς και την «εξοργιστική» επίθεση στο Βρετανικό Συμβούλιο, το κτίριο του οποίου έπληξε ρωσικός πύραυλος, τραυματίζοντας έναν πολίτη.

Η άρνηση του Πούτιν να συναντηθεί με τους Προέδρους Τραμπ και Ζελένσκι αποδεικνύει, σύμφωνα με τον Χίλι, ότι «ενώ η Ουκρανία θέλει ειρήνη, ο Πούτιν διεξάγει πόλεμο».

Για φέτος, το Ηνωμένο Βασίλειο παρέχει στρατιωτική βοήθεια ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων λιρών – το υψηλότερο ποσό που έχει δοθεί μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο μιας «εκστρατείας 50 ημερών» που ξεκίνησε το βρετανικό υπουργείο άμυνας τον Ιούλιο, η χώρα έχει ήδη παραδώσει στην Ουκρανία:

Σχεδόν πέντε εκατομμύρια φυσίγγια.

Περίπου 60.000 οβίδες, ρουκέτες και πυραύλους.

2.500 μη επανδρωμένα συστήματα.

Τριάντα οχήματα και μηχανήματα μηχανικού.

Διακόσια συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και αεράμυνας.

Στο πεδίο της μάχης, οι σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται. Ωστόσο, ο κ. Χίλι υποστήριξε πως ο Πούτιν επιτυγχάνει «μόνο μικρά εδαφικά κέρδη με τεράστιο κόστος». Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εκτίμηση των Βρετανικών Στρατιωτικών Πληροφοριών, με τον τρέχοντα ρυθμό, η Ρωσία θα χρειαζόταν άλλα 4.4 χρόνια για να καταλάβει το Ντονμπάς, με κόστος σχεδόν δύο εκατομμύρια επιπλέον Ρώσους νεκρούς και τραυματίες.

Παράλληλα, ο υπουργός εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για την κλιμάκωση των καταστροφικών επιθέσεων με drones από τη Ρωσία, η οποία τον Ιούλιο εξαπέλυσε περίπου 6.200 drones-καμικάζι, αριθμός που αποτελεί μηνιαίο ρεκόρ.

Μόνο σε μία νύχτα το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Ρωσία εκτόξευσε σχεδόν 500 drones και 45 πυραύλους.

Ο Τζον Χίλι ολοκλήρωσε την ομιλία του με την εκτίμηση ότι ο Πούτιν, παρά την εικόνα ισχύος που προβάλλει, είναι «πιο αδύναμος από ποτέ». Δεν έχει επιτύχει κανέναν από τους στρατηγικούς του στόχους, έχει χάσει πάνω από δέκα χιλιάδες άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα, ενώ ο στόλος του στη Μαύρη Θάλασσα έχει «εξευτελιστεί», είπε.

Είναι αναγκασμένος, τονίζει ο Χίλι, να βασίζεται σε κράτη όπως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα και η Κίνα, ενώ δαπανά το 40% του κρατικού προϋπολογισμού στον πόλεμο, με τα επιτόκια και τον πληθωρισμό να εκτοξεύονται. «Και επιπλέον, ο Πούτιν αντιμετωπίζει τώρα ένα μεγαλύτερο ΝΑΤΟ. 32 έθνη ισχυρά, με συμφωνία για αύξηση των εθνικών δαπανών για την ασφάλεια στο 5% έως το 2035. Και αντιμετωπίζει μια Ουκρανία πιο αποφασισμένη από ποτέ να ορίσει το μέλλον της».

Πηγή: skai.gr

