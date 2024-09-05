Γερουσιαστές ΗΠΑ: Οι σχέσεις με την Ελλάδα θα παραμείνουν αγαστές

H σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα ήταν και είναι «αγαστές, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων, τόνισαν γερουσιαστές των ΗΠΑ στο συνέδριο του Economist, σε συνεδρία με θέμα: «Προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή μετά το αποτέλεσμα των επερχόμενων αμερικανικών εκλογών».

«Η Ελλάδα έχει παίξει είναι πολύ σημαντικό ρόλο ως σύμμαχος των ΗΠΑ» τόνισε σε διαδικτυακή παρέμβαση του ο γερουσιαστής των ΗΠΑ, Gus Bilirakis, και πρόσθεσε:

«Και έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανεξαρτήτως των αμερικανικών εκλογών θα υπάρχει αυτή η συμμαχία. Θέλουμε να προάγουμε την αμοιβαία καλή σχέση μεταξύ των δύο χωρών και θα συμπεριλάβω και την Κύπρο. Στη θητεία μου στο Congresso έχω καταβάλει προσπάθειες για να δημιουργήσω κάποιους δεσμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και των χωρών που βρίσκονται στη Ανατολική Ευρώπη».

Ο κ. Bilirakis σημείωσε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, τα πρότζεκτ στην ενέργεια τα οποία ενθαρρύνουν οι ΗΠΑ, το σημαντικό ρόλο του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και τις προοπτικές της ενεργειακής διασύνδεσης της Ελλάδας με συμμάχους χώρες στην περιοχή, ενώ επέκρινε κινήσεις της Τουρκίας που «θέτουν σε κίνδυνο» τις σχέσεις καλής γειτονίας με τις συμμάχους χώρες στην περιοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά τις υπερπτήσεις αεροσκαφών της σε ότι αφορά την Ελλάδα, αλλά και την «επιθετικότητα» προς το Ισραήλ.

Σε ότι αφορά τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ ο κ. Bilirakis υπογράμμισε ότι σε μια επόμενη διακυβέρνηση Τραμπ, των Ρεπουμπλικάνων, προφανώς και θα υπάρχουν πρόσωπα που έχουν ήδη δώσει δείγματα γραφής στην εξωτερική πολιτική κατά την προηγούμενη διακυβέρνηση Τραμπ. Αναφερόμενος σχετικά με το τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τη στάση των ΗΠΑ αναφορικά με τις χώρες της περιοχής, τόνισε ότι «οι συμμαχίες θα συνεχίσουν να υπάρχουν και με την Ελλάδα με το Ισραήλ και με άλλες χώρες της περιοχής».

«Όλα δείχνουν ότι οι άνθρωποι επιζητούν την ειρήνη σε κάθε έκβαση της ζωής τους και θέλουν και μία οικονομική ασφάλεια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα σε όλο τον κόσμο στη Μέση Ανατολή στην Ουκρανία, βέβαια στηρίζω την Ουκρανία, αλλά τι πρέπει, τι θα γίνει είναι μία εξαιρετική ερώτηση. Αν φέρουμε τη Ρωσία και την Κίνα μαζί έχουμε κάποιες εχθρούς ανά τον κόσμο. Όσον αφορά το ΝΑΤΟ η θέση μας είναι να πληρώσουν (όλοι οι σύμμαχοι), όπως και η Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια. Η Ελλάδα και σε δύσκολους καιρούς πλήρωνε το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα. Αυτό είναι κάτι που πρεσβεύουμε ότι πρέπει να κάνουν και τα άλλα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ».

«Ασχέτως κυβερνήσεων, οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν ανέκαθεν αγαστές» τόνισε η γερουσιαστής των ΗΠΑ από τη Νεβάδα Dina Titus, αλλά υπογράμμισε ότι μια ενδεχόμενη κυβέρνηση των Δημοκρατικών θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις με όλες τις χώρες της ευρύτερης περιοχής και της Ευρώπης.

«Μια κυβέρνηση Harris θα είναι μια κυβέρνηση, η οποία θα προάγει την εξωτερική πολιτική. Και η επιλογή των ανθρώπων στο υπουργείο Εξωτερικών είναι καταλυτική για την προαγωγή των ιδεών της κυβέρνησης και τη συνέχιση όλων των θετικών βημάτων, που έχουν γίνει τόσο σε επίπεδο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ενωσης και ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών».

Η κ. Titus εξέφρασε επιφυλάξεις για τις προτεραιότητες που θα έθετε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με την Ουκρανία, με το ΝΑΤΟ, και με τους ευρωπαίους συμμάχους.

«Αν κερδίσει η Χάρις, αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα υπάρχει μία συνέχεια της αγαστής συνεργασίας με την ευρύτερη περιοχή και θα υπάρξει στήριξη όλων των Δυτικών Βαλκανίων, έτσι ώστε να προοδεύουν προς το κράτος Δικαίου και προς την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Δε θα πρέπει να ξεχνάμε το ρόλο που έπαιξαν τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ στη αποσόβηση διαφόρων κρίσεων και συγκρούσεων που συνέβησαν στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πχ στο Κόσοβο. Μια κυβέρνηση Χάρις έχει μία πιο ευαίσθητη προσέγγιση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Μια κυβέρνηση Χάρις θέλει να προστατεύσει τους εταίρους της να δημιουργήσει ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.