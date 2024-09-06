Γνωστός στις αυστριακές αλλά όχι στις γερμανικές αρχές ο δράστης της επίθεσης στο Μόναχο

Ο δράστης της επίθεσης εναντίον αστυνομικών στο Μόναχο ήταν γνωστός στις αυστριακές αρχές ως πιθανός ισλαμιστής , οι οποίες του είχαν απαγορεύσει μάλιστα την οπλοφορία, αλλά όχι και στις γερμανικές αρχές ασφαλείας.

Ο 18χρονος Εμρά Ι., ο οποίος γεννήθηκε στην Αυστρία και ήταν κάτοχος γερμανικού διαβατηρίου, ήταν βοσνιακής καταγωγής και τα προηγούμενα χρόνια ζούσε στην περιοχή του Ζάλτσμπουργκ. Πέρυσι, έπειτα από διένεξη στο σχολείο, όπου φέρεται να ξεχώριζε ως ιδιαίτερα αυστηρός μουσουλμάνος, έγινε καταγγελία σε βάρος του για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και για διάδοση ισλαμιστικής προπαγάνδας του «Ισλαμικού Κράτους». Οι αρχές είχαν τότε ερευνήσει και το κινητό του τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκε τζιχαντιστικό οπτικό υλικό, αλλά η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο τον Απρίλιο του 2023 και του επιβλήθηκε μόνο απαγόρευση οπλοφορίας έως το 2028. Σύμφωνα με το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΡΑ, δεν είχε θεωρηθεί «απειλή υψηλού κινδύνου».

Κατά την έρευνα στο σπίτι του από την Κρατιδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος και την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (LVT), βρέθηκε υλικό που υποδηλώνει ισλαμιστικά συναισθήματα. Οι αυστριακές αρχές θεωρούσαν μάλιστα ότι διέδιδε προπαγάνδα υπέρ της τρομοκρατικής οργάνωσης HST της Συρίας, ενώ έγινε γνωστό ότι η οικογένεια του δράστη κατάγεται από την Τούζλα, στα βορειοανατολικά της Βοσνίας.

Όπως μετέδωσε η αυστριακή δημόσια τηλεόραση ORF, οι συριακές αρχές ασφαλείας βρίσκονται σε στενή επικοινωνία με τις αντίστοιχες γερμανικές, οι οποίες είχαν προειδοποιήσει εδώ και μήνες για έξαρση της ισλαμιστικής βίας στην Ευρώπη μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

