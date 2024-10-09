Η Χεζμπολάχ υποστήριξε σήμερα ότι οι μαχητές της απώθησαν Ισραηλινούς στρατιώτες σε συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων, μία ημέρα αφότου το Ισραήλ δήλωσε ότι σκότωσε δύο διαδόχους του εκλιπόντος ηγέτη του υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος μαχητών του Λιβάνου.

Η οργάνωση ανέφερε πως εξαπέλυσε ομοβροντίες ρουκετών κατά Ισραηλινών στρατιωτών κοντά στο χωριό Λαμπουνέχ στο δυτικό τμήμα της μεθορίου, κοντά στις ακτές της Μεσογείου και κατάφεραν να τους απωθήσουν.

Ανατολικότερα, ανέφερε πως επιτέθηκε σε Ισραηλινούς στρατιώτες στο χωριό Μαρούν ελ Ρας και εξαπέλυσε μπαράζ πυραύλων σε ισραηλινές δυνάμεις που προωθούνταν προς τα δίδυμα συνοριακά χωριά Μαΐς αλ-Τζάμπαλ και Μουχαϊμπίμπ.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν σήμερα περίπου 40 ρουκέτες από τα σύνορα στο έδαφος του Ισραήλ, ορισμένες από τις οποίες καταρρίφθηκαν. Οι σειρήνες ήχησαν στέλνοντας τους Ισραηλινούς στα καταφύγια.

Πάνω από 2.100 άνθρωποι νεκροί από τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο

Στο μεταξύ, το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα μεταξύ άλλων σε στόχους μακριά από τη συνοριακή ζώνη μάχης. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίστηκαν από πλήγμα στην πόλη Ουαρντανίγια, βόρεια της Σιδώνας, κατά μήκος της ακτής.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο έχουν σκοτώσει περισσότερους από 2.100 ανθρώπους, τους περισσότερους από αυτούς στη διάρκεια των τελευταίων δύο εβδομάδων, και έχουν αναγκάσει 1,2 εκατομμύριο άλλους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Το Ισραήλ λέει πως δεν έχει άλλη επιλογή από τα πλήγματα στη Χεζμπολάχ ώστε δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί να μπορέσουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους από τα οποία έφυγαν λόγω των πυρών από ρουκέτες της Χεζμπολάχ.

Εγκαυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα λαμβάνουν φροντίδα σε μια ειδικευμένη μονάδα στο νοσοκομείο Geitaoui της Βηρυτού, το μοναδικό του είδους του στη χώρα. Δημοσιογράφοι του Reuters είδαν νοσηλεύτριες να αλλάζουν προσεκτικά γάζες σε ασθενείς μερικοί από τους οποίους έφεραν επιδέσμους από τον λαιμό και κάτω λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων.

Ο Μαχμούντ Ντχάιουι, ένας Λιβανέζος στρατιώτης, δήλωσε στο Reuters πως ήταν εκτός υπηρεσίας και πήγαινε στην παραλία με το αυτοκίνητό του όταν χτυπήθηκε από ισραηλινό πλήγμα. Έχει εγκαύματα σε όλο το σώμα του.

Στη διάρκεια της νύχτας, το Ισραήλ βομβάρδισε και πάλι τον νότιο τομέα της Βηρυτού και είπε ότι σκότωσε έναν αξιωματούχο προϋπολογισμού και διοικητικής μέριμνας της Χεζμπολάχ, τον Σουχάιλ Χουσέιν Χουσέινι.

Πολλοί κάτοικοι του πυκνοκατοικημένου και ραγδαία αναπτυσσόμενου νότιου τομέα της Βηρυτού φεύγουν από εκεί έπειτα από ισραηλινές προειδοποιήσεις για απομάκρυνσή τους. Μερικοί Λιβανέζοι βλέπουν παραλληλισμούς ανάμεσα στις προειδοποιήσεις και εκείνες στη Γάζα τον τελευταίο χρόνο, προκαλώντας φόβους ότι η Βηρυτός μπορεί να αντιμετωπίσει την ίδια κλίμακα καταστροφή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να μιλήσει σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα.

Περιμένοντας την απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν

Η Μέση Ανατολή είναι σε επιφυλακή εν αναμονή της απάντησης του Ισραήλ στην ιρανική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα σε αντίποινα για τη στρατιωτική κλιμάκωση του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο μοναδικός θάνατος που προκλήθηκε από την ιρανική επίθεση ήταν ενός Παλαιστινίου που επλήγη από θραύσματα που έπεσαν στη Δυτική Όχθη.

Ο Μπάιντεν έχει πει πως το Ισραήλ θα πρέπει να εξετάσει εναλλακτικούς στόχους από τα πλήγματα σε ιρανικές πετρελαϊκές ή πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μια επίθεση σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις διεθνείς τιμές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επισκέπτεται χώρες του Κόλπου. Η Τεχεράνη τους έχει πει πως θα ήταν απαράδεκτο εάν επέτρεπαν τη χρήση του εναέριου χώρου ή στρατιωτικών βάσεών τους για επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως δήλωσε Ιρανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες, Τρίτη, πως τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν δύο διαδόχους του εκλιπόντος ηγέτη της Χεζμπολάχ Σάγεντ Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στον νότιο τομέα της Βηρυτού στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ο Νετανιάχου δεν τους κατονόμασε, όμως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ δήλωσε πως ο Χασέμ Σαφιεντίν, που αναμενόταν να διαδεχθεί τον Νασράλα, έχει πιθανόν "εξαλειφθεί".

Ο Σαφιεντίν δεν έχει ακουστεί έπειτα από ένα μεγάλο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Ο αναπληρωτής ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε πως η οργάνωση υποστηρίζει τις προσπάθειες του προέδρου της Βουλής του Λιβάνου να εξασφαλίσει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Άφησε εμφανώς εκτός των δηλώσεών του έναν συχνά επαναλαμβανόμενο όρο που θέτει η οργάνωση -- ότι μια χωριστή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα πρέπει να επιτευχθεί στη Γάζα προτού να συμφωνήσει η Χεζμπολάχ σε εκεχειρία. Το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κάσεμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.