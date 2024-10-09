Ο Σάντσεθ χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο «εισβολή»

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε την ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο ως «εισβολή», τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να «μείνει αδιάφορη» μπροστά σε αυτή την κατάσταση, εκφράζοντας παράλληλα τη λύπη του για την «έλλειψη συμφωνίας» εντός της ΕΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει εισβολή από τρίτη χώρα σε ένα κυρίαρχο κράτος όπως ο Λίβανος και, ως εκ τούτου, η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη», δήλωσε ο Σάντσεθ στη Βουλή.

«Καταγγείλαμε (αυτή την κατάσταση) στην Ουκρανία, την καταγγείλαμε επίσης στη Γάζα και, από τώρα, καταγγέλλουμε επίσης την εισβολή στον Λίβανο», δήλωσε, επιδεικνύοντας έτσι διπλωματική συνέπεια.

Ο Σάντσεθ, ο οποίος ασκεί κριτική στο Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, εξέφρασε επίσης τη λύπη του «για την έλλειψη συμφωνίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης» για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

«Λυπάμαι γιατί πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα, δεν πρέπει να είμαστε συνεπείς με τη θέση μας, αλλά συνεπείς με την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

