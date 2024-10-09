O πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα επισκεφθεί αύριο, Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου, τα Τίρανα, όπου θα συμμετάσχει στα εγκαίνια του νέου τεμένους Namazgja (Namazgah στην τουρκική) της αλβανικής πρωτεύουσας.

Το τζαμί, η ανέγερση του οποίου άρχισε το 2015, χαρακτηρίζεται το μεγαλύτερο των Βαλκανίων, έχει τέσσερις μιναρέδες ύψους 35 μέτρων με τον καθένα και τη δομή του να παραπέμπει στην οθωμανική αρχιτεκτονική. Γύρω από το τέμενος θα υπάρχουν εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν ως πολιτιστικό κέντρο, βιβλιοθήκη, εκθεσιακός χώρος, αίθουσα συνεδρίων, «μουσείο συνύπαρξης» και σχολή εκμάθησης του Κορανίου.

Η Μουσουλμανική Κοινότητα Αλβανίας εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαριστεί τον «αδελφό τουρκικό λαό», τον πρόεδρο Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα «που κατέστησαν εφικτή την ανέγερση του νέου μεγάλου τζαμιού των Τιράνων».

Ο μουφτής των Τιράνων Γκαζμέντ Τεκία ορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινού ιδρύματος της Μουσουλμανικής Κοινότητας και της τουρκικής πλευράς, που θα έχει τη διαχείριση του νέου τζαμιού.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί στα Τίρανα και με τον θρησκευτικό ηγέτη της μουσουλμανικής σέκτας των Μπεκτασήδων (ή Μπεκτασί) στην Αλβανία και ταυτόχρονα όλων των Μπεκτασήδων στον κόσμο Εντομοντ Μπραχίμαϊ, ευρύτερα γνωστό στους πιστούς ως Μπαμπά Μόντι. Τον περασμένο μήνα είχε γίνει γνωστό, μέσω δημοσιεύματος των New York Times, το σχέδιο του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα να ιδρύσει εντός της επικράτειας της Αλβανίας ένα κυρίαρχο μουσουλμανικό κράτος Μπεκτασήδων, στο πρότυπο του Βατικανού, προκαλώντας την αντίδραση εκπροσώπων της πολυπληθούς κοινότητας των Μπεκτασήδων στην Τουρκία.

Η ατζέντα Ερντογάν στα Τίρανα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, σύμφωνα όμως με πληροφορίες ο Τούρκος πρόεδρος αναμένεται να προεδρεύσει μαζί με τον Αλβανό πρωθυπουργό στην προγραμματισμένη διακυβερνητική διάσκεψη μεταξύ των δύο χωρών και να γίνει δεκτός από τον Αλβανό πρόεδρο της Δημοκρατίας, Μπαϊράμ Μπέγκαϊ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

