Αντίστροφη μέτρηση για την ισραηλινή απάντηση στην επίθεση του Ιράν με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία να έχει λάβει αποφάσεις, κυρίως στα βασικά σημεία, ενώ το σενάριο που προκρίνεται είναι χτύπημα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας στο στρατιωτικό αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, ο πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου πήρε τις βασικές αποφάσεις μαζί με τους κορυφαίους υπουργούς του, τους αξιωματούχους ασφαλείας και τους στρατιωτικούς που συμμετείχαν στη συνάντηση, ανέφερε Ισραηλινός αξιωματούχος.

Προς το παρόν, ανέφερε η ίδια πηγή, φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος το σενάριο η ισραηλινή αντεπίθεση να στοχεύσει ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, γεγονός ωστόσο που θα μπορούσε να αλλάξει.

Παράλληλα, αξιωματούχοι είπαν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό Kan ότι η συνάντηση ήταν «μια αποφασιστική συζήτηση για το ιρανικό ζήτημα».

Το επόμενο στάδιο είναι η επικοινωνία του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν με τον Νετανιάχου αργότερα την Τετάρτη.



Πηγή: skai.gr

