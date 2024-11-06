Χεζμπολάχ: Στοχεύσαμε «για πρώτη φορά» στρατιωτική βάση νότια του Τελ Αβίβ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε στρατιωτική βάση νότια του Τελ Αβίβ του Ισραήλ με σμήνος drones «για πρώτη φορά».

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου είπε ότι στόχευσε με drones και πυραύλους ναυτική βάση κοντά στην ισραηλινή πόλη Χάιφα, την τέταρτη επίθεση στη βάση εδώ και πολλές εβδομάδες.

Οι μαχητές της Χεζμπολάχ «στόχευσαν τη ναυτική βάση Στέλλα Μαρίς βορειοδυτικά της Χάιφα με πυραύλους υψηλής ποιότητας και επιθετικά drones», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Εν τω μεταξύ, ισραηλινές επιθέσεις σε όλο τον Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 37 άτομα και τραυμάτισαν 105 την Τετάρτη.

Από τον περασμένο Οκτώβριο, τουλάχιστον 3.050 Λιβανέζοι έχουν σκοτωθεί και 13.658 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Πηγή: skai.gr

