Το παρασκήνιο: Πώς βοήθησε το Πακιστάν να συμφωνηθεί η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Τις ώρες πριν ανακοινωθεί η δίμηνη εκεχειρία μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, στο Πακιστάν υπήρχαν μικρά σημάδια αισιοδοξίας.

Μιλώντας ανώνυμα, πακιστανική πηγή δήλωσε στο BBC ότι οι συνομιλίες συνεχίζονταν «με γρήγορο ρυθμό», με το Πακιστάν να λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Όσοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Πακιστάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αποτελούσαν «έναν πολύ μικρό κύκλο» και το κλίμα ήταν «σοβαρό και βαρύ, αλλά παρέμενε ελπιδοφόρο ότι η κατάπαυση των εχθροπραξιών θα είναι το αποτέλεσμα. Απομένουν λίγες ώρες». Η πηγή ανέφερε ότι δεν ανήκε σε αυτόν τον μικρό κύκλο.

Το Πακιστάν έχει λειτουργήσει ως μεσολαβητής μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, μεταφέροντας μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Διατηρεί ιστορική σχέση με το Ιράν, μοιράζεται σύνορα μαζί του και συχνά αναφέρεται στην «αδελφική» του σχέση με τη χώρα.

Όσον αφορά τη σχέση με τις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ έχει αναφερθεί στον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ, ως τον «αγαπημένο» του στρατάρχη και έχει δηλώσει ότι γνωρίζει το Ιράν «καλύτερα από τους περισσότερους».

Η συμφωνία απείχε πολύ από το να θεωρείται βέβαιη. Μιλώντας στο κοινοβούλιο το βράδυ της Τρίτης, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, δήλωσε: «Μέχρι χθες ήμασταν πολύ αισιόδοξοι ότι τα πράγματα κινούνται προς μια θετική κατεύθυνση», πριν το Ισραήλ εξαπολύσει επίθεση στο Ιράν τη Δευτέρα και το Ιράν επιτεθεί στη Σαουδική Αραβία.

Το Πακιστάν, όπως είπε, «εξακολουθούσε να προσπαθεί να διαχειριστεί την κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο».

Ο στρατάρχης Μουνίρ ήταν ακόμη πιο ανοιχτά επικριτικός. Μιλώντας σε αξιωματικούς την Τρίτη δήλωσε ότι η επίθεση στη Σαουδική Αραβία «υπονομεύει τις ειλικρινείς προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης με ειρηνικά μέσα».

Αυτή ήταν από τις πιο έντονες διατυπώσεις που έχει χρησιμοποιήσει το Πακιστάν απέναντι στο Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ορισμένοι αναλυτές εκτίμησαν ότι αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση προς το Ιράν. Το Πακιστάν διαθέτει αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ενεργοποιηθεί, παρά τις επανειλημμένες επιθέσεις στη χώρα.

Μετά τα μεσάνυχτα στο Πακιστάν, ο πρωθυπουργός της χώρας έγραψε στο X ότι «οι διπλωματικές προσπάθειες... προχωρούν σταθερά, δυναμικά και με ισχύ, με τη δυνατότητα να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον» και ζήτησε από τον πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία κατά δύο εβδομάδες και από το Ιράν να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Ο πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, Ρεζά Αμίρι Μογαδάμ, έγραψε στο X περίπου στις 03:00 τοπική ώρα (μεσάνυχτα ώρας BST) ότι υπήρξε «ένα βήμα προς τα εμπρός από ένα κρίσιμο, ευαίσθητο στάδιο».

Λίγο πριν από τις 05:00, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι συμφωνήθηκε εκεχειρία και κάλεσε τις δύο πλευρές να συναντηθούν στο Ισλαμαμπάντ την Παρασκευή 10 Απριλίου για να «συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις προς μια οριστική συμφωνία».

«Παραμένουμε ακόμη πολύ επιφυλακτικοί», δήλωσε η πηγή από το Πακιστάν στο BBC, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη». Εξακολουθεί να μην υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, με βαθιά εδραιωμένες θέσεις.

Αν και το Πακιστάν μπορεί τελικά να τους φέρει στο ίδιο τραπέζι, το ερώτημα είναι σε τι μπορούν να συμφωνήσουν.

Πηγή: skai.gr

