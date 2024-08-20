Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε χθες Δευτέρα εκτιμήσεις που διατυπώνονται για το ότι θα βάλει όρια στην υποστήριξη που παρέχει στην Ουκρανία εξαιτίας των δημοσιονομικών αναγκών της.

«Η Γερμανία παραμένει απόλυτα δεσμευμένη και η υπόσχεση του καγκελάριου Όλαφ Σολτς ότι η υποστήριξη στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για όσο χρειαστεί και ότι κανένας, ειδικά ο ρώσος πρόεδρος (Βλαντίμιρ Πούτιν) δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα μειωθεί, θα τηρηθεί», δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βόλφγκανγκ Μπούσνερ στους διαπιστευμένους συντάκτες στο Βερολίνο χθες.

Επέμεινε ότι δεν υπάρχει καμιά μεταβολή στην αποφασιστικότητα της γερμανικής υποστήριξης στον ουκρανικό στρατό ώστε να αποκρούσει την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων που άρχισε τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, μέρος της βοήθειας που παρεχόταν σε διμερές επίπεδο, με κεφάλαια από τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, αναμένεται στο εξής να ενταχθεί σε πολυμερές σχήμα υποστήριξης που ακόμη βρίσκεται στον αέρα, καθώς τα σχέδια για αυτό δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

Μολαταύτα, ο κ. Σολτς προσπάθησε χθες να καθησυχάσει το Κίεβο, τονίζοντας πως το σχήμα αυτό θα «επιτρέψει στην Ουκρανία να προμηθεύεται εξοπλισμούς σε μεγάλη κλίμακα».

Το πώς το Βερολίνο θα υποστηρίξει το Κίεβο την επόμενη χρονιά περιβάλλεται από ασάφεια.

Φέτος μένουν να παραδοθούν τέσσερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Iris-T, δέκα τεθωρακισμένα με αντιαεροπορικά πυροβόλα Gepard, δεκαέξι αυτοκινούμενα πυροβόλα, δέκα άρματα μάχης Leopard, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χιλιάδες οβίδες για πυροβόλα και πυροβόλα αρμάτων μάχης.

Το 2024 η Γερμανία παρέχει στρατιωτική βοήθεια σχεδόν 7,5 δισεκ. ευρώ στην Ουκρανία και για το 2025 έχει προγραμματίσει 4 δισεκ. ευρώ. Αυτό το τελευταίο ποσό μπορεί να αυξηθεί με απόφαση της Μπούντεσταγκ, της κάτω Βουλής, όπως συνέβη το 2024.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, ο γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους ζήτησε ήδη ανεπίσημα το ποσό να αυξηθεί κατά τουλάχιστον 4 δισεκ. ευρώ. Εκπρόσωπος του υπουργείου του δεν σχολίασε. Το υπουργείο Οικονομικών περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν έχει λάβει επίσημη ειδοποίηση.

Η Γερμανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος υποστηρικτής, σε όρους κεφαλαίων, του ουκρανικού στρατού σε διεθνές επίπεδο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

