Αρχηγός Χεζμπολάχ: Διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μόνο εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις

Ένα πρώτο βήμα για διαπραγματεύσεις εκεχειρίας θα μπορούσε να γίνει μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις δήλωσε ο Ναΐμ Κασέμ

Χεζμπολάχ: Διαπραγματεύσεις για εκεχειρία μόνο αν το Ισραήλ σταματήσει επιθέσεις

Ο αρχηγός της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ δήλωσε την Τετάρτη ότι μόνο οι εξελίξεις στο πεδίο της μάχης, όχι οι πολιτικές κινήσεις, θα έδιναν τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της λιβανικής ένοπλης ομάδας και του ισραηλινού στρατού.

Σε μια προηχογραφημένη τηλεοπτική ομιλία, ο Κασέμ είπε ότι θα υπάρξει δρόμος για έμμεσες διαπραγματεύσεις μέσω του λιβανικού κράτους μόνο εάν το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο.

