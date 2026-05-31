Ουκρανικά drones έπληξαν στόχους σε πολλές ρωσικές περιφέρειες

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ενεργειακούς και βιομηχανικούς στόχους σε αρκετές ρωσικές περιφέρειες, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους, στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης εκστρατείας επιθέσεων κατά κρίσιμων υποδομών.

Στην περιφέρεια Σαράτοφ, στις όχθες του ποταμού Βόλγα, όπου βρίσκονται αρκετά διυλιστήρια πετρελαίου και η οποία δέχεται συχνά ουκρανικές επιθέσεις τα τελευταία χρόνια, ο κυβερνήτης Ρομάν Μπουσαργκίν δήλωσε μέσω Telegram ότι υπέστη ζημιές «πολιτική υποδομή».

Στην περιφέρεια Κίροφ, βορειοανατολικά της Μόσχας και περίπου 1.300 χιλιόμετρα από εδάφη που ελέγχονται από την Ουκρανία, ο κυβερνήτης Αλεξάντερ Σοκόλοφ ανέφερε ότι drones έπληξαν εγκατάσταση στην περιοχή Ουρζούμσκι.

Οι κυβερνήτες των περιφερειών Ροστόφ, Βορόνεζ και Μπέλγκοροντ, που συνορεύουν με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν επίσης επιθέσεις, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών αμάχων στο Μπέλγκοροντ.

Στην υπό ρωσικό έλεγχο χερσόνησο της Κριμαίας, ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Σεργκέι Ακσιόνοφ δήλωσε ότι οι αρχές επιβάλλουν περιορισμούς στις πωλήσεις βενζίνης.

Δεν διευκρίνισε τους λόγους της απόφασης, ωστόσο η Ουκρανία πραγματοποιεί εδώ και μήνες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις καυσίμων στη νοτιοδυτική Ρωσία, κοντά στην Κριμαία.

Πηγή: skai.gr

