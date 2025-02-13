Ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε την Τετάρτη στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει το ομοσπονδιακό πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων, καθώς ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος κινείται προς αναθεώρηση και συρρίκνωση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επιφέροντας οπισθοδρόμηση στα συνδικάτα που προσπαθούν να σταματήσουν το σχέδιο.

Η απόφαση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την κυβέρνηση Τραμπ να προσπαθήσει γρήγορα να ολοκληρώσει το πρόγραμμα, αν και τα συνδικάτα θα μπορούσαν να ζητήσουν από άλλο δικαστήριο να το σταματήσει.

Όπως αναφέρει το Reuters, o περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζορτζ Ο' Τουλ στη Βοστόνη απέρριψε ένα παλαιότερο διάταγμα που είχε εκδώσει, το οποίο είχε διακόψει το πρόγραμμα κατόπιν παρότρυνσης των συνδικάτων που εκπροσωπούσαν περισσότερους από 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα συνδικάτα δεν είχαν νομική υπόσταση για να αμφισβητήσουν τον κανόνα.

Η Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων και άλλα συνδικάτα χαρακτήρισαν παράνομη την προσφορά της διοίκησης για παραίτηση σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

«Τα συνδικάτα δεν έχουν το απαιτούμενο άμεσο μερίδιο στην οδηγία Fork, αλλά αμφισβητούν μια πολιτική που επηρεάζει άλλους, ειδικά τους υπαλλήλους της εκτελεστικής εξουσίας», έγραψε ο Ο' Τουλ, διορισμένος του Δημοκρατικού πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

«Αυτό δεν είναι αρκετό».

Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού, το οποίο ανακοίνωσε το πρόγραμμα σε ένα email στις 28 Ιανουαρίου με τίτλο «Fork in the Road», είπε τη Δευτέρα στους υπαλλήλους ότι σκοπεύει να κλείσει το πρόγραμμα σε νεοεισερχόμενους το συντομότερο δυνατό.

Από την Παρασκευή, περίπου 65.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι είχαν εγγραφεί για τις εξαγορές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τα σχέδια για εκτεταμένες περικοπές θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την κυβέρνηση.

Τα συνδικάτα που είχαν καταθέσει τη μήνυση υποστήριξαν ότι το σχέδιο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο ήταν παράνομο και ότι η OPM δεν είχε εξουσία να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

«Εκπληκτικά αυθαίρετη...»

Ο Τραμπ, ο οποίος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος στις 20 Ιανουαρίου, όρισε έναν Ίλον Μασκ ως «ειδικό κυβερνητικό υπάλληλο» για να επιβλέπει μια σαρωτική προσπάθεια που ονομάζεται Department of Government Efficiency με δηλωμένο στόχο τη μείωση των δαπανών του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και την αναμόρφωση του ομοσπονδιακού εργατικού δυναμικού των 2,2 εκατομμυρίων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Δημοκρατικοί και άλλοι επικριτές κατηγόρησαν τον Μασκ, ο οποίος ηγείται της εταιρείας κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας πυραύλων SpaceX, ότι ανέλαβε αθέμιτα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ορισμένοι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έχουν πραγματοποιήσει διαδηλώσεις ενάντια στις ενέργειες του Μασκ.

Σε ένα email που εστάλη τον περασμένο μήνα σε όλους σχεδόν τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, η OPM είπε ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να επιλέξουν να παραιτηθούν τώρα και να διατηρήσουν όλες τις αμοιβές και τα οφέλη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Το email ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να παραμείνουν στη μισθοδοσία χωρίς να χρειάζεται να εργαστούν αυτοπροσώπως και ενδεχομένως να μειωθούν ή να καταργηθούν τα καθήκοντά τους στο μεταξύ. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι έπρεπε να απαντήσουν μόνο με τη λέξη «παραίτηση» για να λάβουν μέρος.

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του email αντικατοπτρίζουν ένα μήνυμα που ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, έστειλε στους υπαλλήλους του Twitter αφότου απέκτησε την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, που τώρα ονομάζεται X, το 2022.

Δικηγόροι του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχαν περιγράψει την πρωτοβουλία ως μια «ανθρώπινη ράμπα» για όσους απογοητεύτηκαν από τα ευρύτερα σχέδια του Τραμπ να μειώσει το μέγεθος του εργατικού δυναμικού και να τερματίσει την ικανότητα πολλών να εργάζονται από το σπίτι.

Η προσφορά εξαγοράς κάλυψε περίπου 2 εκατομμύρια ομοσπονδιακούς εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, εκτός από αυτούς που εργάζονται σε θέσεις που σχετίζονται με τη μετανάστευση και την εθνική ασφάλεια, καθώς και άτομα που εργάζονται για την Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ.

Καθώς πλησίαζε η προθεσμία, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επαναλάβει την προειδοποίησή της ότι οι περισσότερες ομοσπονδιακές υπηρεσίες είναι πιθανό να συρρικνωθούν, ένα μήνυμα που θεωρείται από τους εργαζόμενους ως πίεση για αποδοχή της προσφοράς εξαγοράς.

Τα συνδικάτα στην αγωγή τους υποστήριξαν ότι η οδηγία εξαγοράς της OPM ήταν «εκπληκτικά αυθαίρετη» και παραβίαζε τον νόμο κατά της ανεπάρκειας, έναν ομοσπονδιακό νόμο που απαγορεύει στις υπηρεσίες να ξοδεύουν περισσότερα χρήματα από αυτά που οικειοποιήθηκε το Κογκρέσο.

Ενθαρρύνοντας τους υπαλλήλους να παραιτηθούν σε γενικές γραμμές χωρίς να λάβουν υπόψη την υπηρεσία τους, τα καθήκοντα εργασίας ή τη θεσμική μνήμη, η OPM αγνοεί τις αρνητικές συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν οι παραιτήσεις στην ικανότητα της κυβέρνησης να λειτουργεί, ανέφεραν τα συνδικάτα.

Κατόπιν αιτήματος των συνδικάτων, ο Ο' Τουλ την περασμένη εβδομάδα καθυστέρησε μια αρχική προθεσμία στις 6 Φεβρουαρίου για την παραίτηση των εργαζομένων. Στη συνέχεια, εκείνη την ημέρα έθεσε την προθεσμία σε αναμονή περαιτέρω εντολής του δικαστηρίου, ενώ εξέταζε την υπόθεση.

Τα συνδικάτα ζήτησαν να τεθεί πλήρως η προθεσμία για να τους δοθεί χρόνος να αναζητήσουν περαιτέρω ανακούφιση μέσω των δικαστηρίων και να διασφαλίσουν ότι τα μέλη τους μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.

