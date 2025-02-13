Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που συνεδρίασε για την κατάσταση στη χώρα, τονίζοντας ότι η Συρία βρίσκεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την πολιτική της μετάβαση. Παρόλο που οι προσωρινές αρχές έχουν χαράξει μια πορεία για τη διαδικασία, υπάρχουν ασάφειες για τα επόμενα βήματα, ανέφερε.

Ο κ. Πέντερσεν υπογράμμισε ότι παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις των προσωρινών αρχών για συμπεριληπτική, διαφανή πολιτική διαδικασία μετάβασης, πολλοί Σύροι εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη κράτους δικαίου, διαφάνειας και συστηματικής επικοινωνίας στη διακυβέρνηση.

Οι γυναίκες, ανέφερε, τόνισαν την ανάγκη για ουσιαστική συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, ζητώντας να συμμετέχουν στους μεταβατικούς θεσμούς και να προστατευτούν τα δικαιώματά τους, ενώ καταγράφηκαν περιστατικά διακρίσεων και κοινωνικών πιέσεων, αν και οι προσωρινές αρχές έλαβαν κάποια διορθωτικά μέτρα.

Η κατάσταση ασφάλειας παραμένει εύθραυστη, σημείωσε ο κ. Πέντερσεν, ιδιαίτερα στη βορειοανατολική Συρία, όπου συνεχίζονται καθημερινές εχθροπραξίες και υπάρχουν κενά ασφάλειας. Ο κ. Πέντερσεν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία και περιφερειακούς εταίρους να συνεργαστούν για την επίτευξη ειρήνης. Προειδοποίησε ότι εκκρεμή ζητήματα στην ασφάλεια και η αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Ανέφερε επίσης ότι καταγράφηκαν περιστατικά κράτησης, βίαιων εξώσεων και κακοποιήσεων σε κέντρα κράτησης και χαιρέτισε τον διάλογο μεταξύ των προσωρινών αρχών και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF).

Ο ΟΗΕ παροτρύνει για χαλάρωση κυρώσεων

Τα οικονομικά προβλήματα ήταν κεντρικό θέμα, με τον κ. Πέντερσεν να παροτρύνει τα κράτη να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στους τομείς της ενέργειας, των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών, για να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση της συριακής οικονομίας.

«Ο συριακός λαός πρέπει επιτέλους να έχει την ευκαιρία να αποκαταστήσει την κυριαρχία του, να ξεπεράσει τη σύγκρουση, να καθορίσει το μέλλον του και να υλοποιήσει τις νόμιμες φιλοδοξίες του», ανέφερε.

Η αναπλ. συντονίστρια Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ, Τζόις Μσούγια, τόνισε τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Συρία, η οποία επηρεάζει πάνω από το 70% του πληθυσμού. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, ιδιαίτερα στη βόρεια Συρία, έχει προκαλέσει μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών και σοβαρά προβλήματα υποδομών, είπε.

Ανθρωπιστική βοήθεια και πρόοδος

Ο ΟΗΕ και οι εταίροι του παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια, και από τα τέλη Νοεμβρίου, πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν λάβει βασική βοήθεια σε τρόφιμα. Επίσης, κινητές ομάδες παρέχουν υπηρεσίες υγείας και διατροφής, ενώ οι διασυνοριακές αποστολές από την Τουρκία, χαρακτηρίζονται από τον ΟΗΕ ως «ζωτικής σημασίας».

Η κ. Μπούγια τόνισε ότι η αναστολή της χρηματοδότησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργεί περαιτέρω αβεβαιότητα.

Επιστροφή προσφύγων και ανοικοδόμηση

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, από τον Δεκέμβριο, περίπου 270.000 Σύροι πρόσφυγες έχουν επαναπατριστεί, ενώ μετά από έρευνα, η UNHCR εκτιμά πως πάνω από το 25% των προσφύγων ελπίζουν να επιστρέψουν εντός του επόμενου έτους.

Δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει στη σταθερότητα στη Συρία

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, τόνισε τους μακροχρόνιους δεσμούς της Ελλάδας με τη Συρία, και τη δέσμευση της χώρας να συμβάλει στη σταθερότητα και την ευημερία της.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε ότι ο μόνος βιώσιμος δρόμος για τη Συρία είναι μια συμπεριληπτική πολιτική διαδικασία, η οποία θα είναι «υπό την ηγεσία των ίδιων των Σύρων και ελεύθερη από ξένες παρεμβάσεις».

Ζήτησε τη συμμετοχή όλων των συριακών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Χριστιανών, των Δρούζων και των Κούρδων στην πολιτική μετάβαση, και ζήτησε περισσότερη σαφήνεια σχετικά με την επίδραση του διορισμού του Αχμάντ Αλ Σάρα στην πολιτική διαδικασία.

«Περιμένουμε μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση... προς μια πλήρως αντιπροσωπευτική και μη θρησκευτική κυβέρνηση που θα προετοιμάσει μια συνταγματική μεταρρύθμιση και θα οδηγήσει σε εκλογές σύμφωνα με το Ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας» ανέφερε ο κ. Σέκερης. Επίσης, τόνισε τη σημασία της ένταξης όλων των θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων στην πολιτική ζωή της Συρίας και την προστασία της πολιτιστικής της κληρονομιάς.

Η Ελλάδα, ανέφερε, εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για την ανθρωπιστική κρίση, τονίζοντας την καταστροφή των υποδομών, τις ελλείψεις τροφίμων και τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στις βόρειες και βορειοανατολικές πόλεις.

«Είναι κρίσιμο να αποτρέψουμε την πιθανή επανεμφάνιση του ISIS - μια σημαντική απειλή για τις γειτονικές χώρες και τη σταθερότητα της περιοχής», σημείωσε.

Ο κ. Σέκερης χαιρέτισε τη συνεργασία των de facto αρχών με τον OPCW, αλλά τόνισε την ανάγκη πλήρους συμμόρφωσης της Συρίας με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα χημικά όπλα. Υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της δημιουργίας συνθηκών για την ασφαλή επιστροφή των Σύρων προσφύγων.

«Οι Σύροι αξίζουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας τους», ανέφερε.

Η Ελλάδα στηρίζει τις προσπάθειες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και χαιρετίζει τη συζήτηση στην ΕΕ για τη χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης της Συρίας, σημείωσε ο κ. Σέκερης. Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα βήματα της ΕΕ είναι «υπό όρους και αναστρέψιμα» και εξαρτώνται από τη δέσμευση της Συρίας για σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.

Ο Έλληνας μόνιμος αντιπρόσωπος, κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Συρίας, εκφράζοντας ανησυχία για τις απειλές κατά του κουρδικού πληθυσμού.

«Η συνεισφορά των Κούρδων στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας υπήρξε κρίσιμη. Η κλιμάκωση και η προκλητική ρητορική δε βοηθούν» σημείωσε.

Ο κ. Σέκερης, τέλος, ζήτησε από όλους τους περιφερειακούς παράγοντες να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τη σταθερότητα της Συρίας και επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας στην UNDOF και τη Συμφωνία για τη Διατήρηση της Εκεχειρίας Ισραήλ-Συρίας του 1974.

Οι προτεραιότητες των ΗΠΑ

Η αναπληρώτρια μόνιμη αντιπρόσωπος των ΗΠΑ, Ντόροθι Σέι, επανέλαβε τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να στηρίξουν μια συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση στη Συρία, σύμφωνα με τις πρόσφατες συζητήσεις του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με περιφερειακούς ηγέτες.

Τόνισε τη σημασία της αποτροπής της μετατροπής της Συρίας σε καταφύγιο τρομοκρατίας και ξένων κακόβουλων δυνάμεων, και εξέφρασε ανησυχίες για τον ρόλο του Ιράν και των συμμάχων του στη Συρία, ιδιαίτερα στη στήριξη δράσεων τρομοκρατίας.

«Για πολλά χρόνια, το καθεστώς 'Ασαντ επέτρεπε στο Ιράν και στους συμμάχους του τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, να χρησιμοποιούν το έδαφος της Συρίας για να απειλούν την περιφερειακή ασφάλεια και να διακινούν επικίνδυνα όπλα» ανέφερε.

Η κ. Σέι προειδοποίησε για τη δράση νέων ομάδων που υποστηρίζονται από το Ιράν και προσπαθούν να προκαλέσουν σύγκρουση με το Ισραήλ. «Πρέπει συλλογικά να καλέσουμε το Ιράν να σταματήσει να υπονομεύει τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Συρίας» τόνισε.

Εκεχειρία και Ασφάλεια στη Βόρεια Σύρια

Η κ. Σέι υπογράμμισε την ανάγκη εκεχειρίας στη βόρεια Συρία, ώστε οι τοπικοί εταίροι να εστιάσουν στην καταπολέμηση του ISIS και στη διατήρηση της ασφάλειας σε εγκαταστάσεις κράτησης και καταυλισμούς εκτοπισμένων. Αναφέρθηκε στις αμερικανικές προσπάθειες διαχείρισης των καταυλισμών Αλ Χολ και Αλ Ροζ, αλλά τόνισε ότι αυτή η υποστήριξη δεν μπορεί να συνεχιστεί επ' αόριστον.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει υπερβολικά μεγάλο μέρος αυτού του βάρους για πάρα πολύ καιρό. Οι καταυλισμοί δεν μπορούν να παραμείνουν άμεση οικονομική ευθύνη των ΗΠΑ. Παραμένουμε σε στενή επαφή με τους συμμάχους και εταίρους μας και τονίζουμε τη σημασία της σταθερότητας στη Συρία για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας μας και της περιοχής» σημείωσε.

