Δεκαέξι άνθρωποι συνελήφθησαν στο Βέλγιο, στη Βρετανία και την Ιταλία, στο πλαίσιο μιας ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, την οποία συντόνιζε ένας Βέλγος δικαστής, με στόχο ένα δίκτυο Αφγανών διακινητών μεταναστών.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Αμβέρσας, το δίκτυο αυτό πιστεύεται ότι αποσπούσε μεγάλα ποσά από μετανάστες για να τους μεταφέρει στην Αγγλία από τη Μέση Ανατολή, μέσω Τουρκίας, ακολουθώντας τον δρόμο των Βαλκανίων και στη συνέχεια από τις γαλλικές ή τις βελγικές ακτές.

Οι ύποπτοι, που περιγράφονται ως μέλη «μιας εγκληματικής, αφγανικής οργάνωσης» πρότειναν στα θύματά τους να διασχίσουν τη Μάγχη με αυτοκίνητα, φορτηγά ή και με μικρές λέμβους και επικοινωνούσαν μαζί τους κυρίως μέσω του TikTok.

Οκτώ από αυτούς συνελήφθησαν στο Βέλγιο, κυρίως στη Φλάνδρα, έξι στη Βρετανία και δύο στην Ιταλία, στις επιχειρήσεις που έγιναν ταυτόχρονα χθες, Τετάρτη, στο πλαίσιο μιας έρευνας που είχε ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2023 στην Αμβέρσα.

Η βρετανική αστυνομία ανέφερε ότι οι συλλήψεις στην Αγγλία έγιναν στο Λέστερ, το Μπέρμιγχαμ και το Έσεξ. Όπως και για τους δύο υπόπτους που συνελήφθησαν στην Ιταλία, οι βελγικές αρχές είχαν εκδώσει εντάλματα σε βάρος τους. Για τους τρεις ξεκίνησε ήδη η διαδικασία έκδοσής τους στο Βέλγιο, ενώ οι υπόλοιποι θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον δικαστηρίου στο Γουστεμίνστερ του Λονδίνου.

«Η απειλή που θέτει το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με τη μετανάστευση είναι χρόνια και επί του παρόντος διεξάγουμε 70 έρευνες με στόχο εμπλεκόμενες συμμορίες», είπε ο αναπληρωτής διευθυντής της υπηρεσίας καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος (NCA), Κρεγκ Τέρνερ. Τον περασμένο Δεκέμβριο η NCA συνέλαβε στη Βρετανία τρεις Αφγανούς, που επίσης είναι καταζητούμενοι από τη βελγική δικαιοσύνη.

Η εισαγγελία της Αμβέρσας από την πλευρά της κατήγγειλε τις «απάνθρωπες» πρακτικές των υπόπτων, μοναδικό κίνητρο των οποίων ήταν «το χρήμα», που εκμεταλλεύονταν ευάλωτους ή απελπισμένους ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

