Αυτά τα 300.000 παιδιά δεν έχουν χαθεί, Πρόεδρε Τραμπ

Σαν να μην έφταναν όλες οι αντικυβερνητικές ενέργειες των τελευταίων δύο εβδομάδων, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιεί τώρα αθώα παιδιά στο πλαίσιο της σταυροφορίας της κατά των μεταναστών.

Ο Τραμπ και το ανώτερο επιτελείο του έχουν δεσμευτεί επανειλημμένα ότι θα «βρουν» 300.000 ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών που ισχυρίζονται - ψευδώς - ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν με κάποιο τρόπο «έχασε».

Για το σκοπό αυτό, η κυβέρνηση διόρισε έναν πρώην αξιωματούχο της υπηρεσίας επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση για να ηγηθεί μιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (HHS) - του Γραφείου Επανεγκατάστασης Προσφύγων (ORR) - που το Κογκρέσο έχει επιφορτίσει με την παροχή προσωρινής φύλαξης και φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υποστήριξης, για τα ασυνόδευτα παιδιά μεταναστών.

Ο πραγματικός στόχος αυτής της προσπάθειας δεν είναι να βρεθούν 300.000 παιδιά που δεν είχαν χαθεί ή αγνοηθεί ποτέ. Αντίθετα, φαίνεται να είναι η χρήση των δεδομένων επιμέλειας και φροντίδας αυτών των παιδιών για τον εντοπισμό τυχόν ενηλίκων χωρίς χαρτιά.

To ORR δεν είναι υπηρεσία μετανάστευσης ή επιβολής του νόμου. Δεν διαθέτει τέτοιες εξουσίες και δεν λαμβάνει αποφάσεις σε αυτούς τους τομείς. Εκπληρώνει την εντολή του Κογκρέσου χρηματοδοτώντας 240 προγράμματα σε 27 πολιτείες, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων καταφυγίων, μεταβατικής ανάδοχης φροντίδας, μακροχρόνιας ανάδοχης φροντίδας, ομαδικών κατοικιών, εγκαταστάσεων αυξημένης εποπτείας και κέντρων θεραπείας σε ιδρύματα.

Στις εγκαταστάσεις αυτές, οι δικαιούχοι επιχορήγησης του HHS παρέχουν υπηρεσίες με επίκεντρο τα παιδιά σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές παιδικής πρόνοιας. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες.

Το ORR δεν επιτρέπεται να μοιράζεται πληροφορίες με αξιωματούχους της υπηρεσίας μετανάστευσης. Η απαγόρευση αυτή περιγράφεται σαφώς στη γλώσσα του Κογκρέσου και στις τρέχουσες πολιτικές και κανονισμούς του ORR.

Αλλά το κυριότερο, τα εν λόγω παιδιά δεν είναι «χαμένα» ή «αγνοούμενα». Όταν ένα ασυνόδευτο παιδί μετανάστης διασχίζει τα σύνορα των ΗΠΑ και καταγράφεται, είναι δουλειά του HHS να του παρέχει προσωρινή επιμέλεια και φροντίδα.

Αυτό περιλαμβάνει υπηρεσίες υποστήριξης και αποστολή τους σε σπίτια, γειτονιές και κοινότητες με έναν γονέα ή άλλο μέλος της οικογένειας που βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα είναι ασφαλή, θα φοιτούν στο σχολείο και θα ζουν όσο το δυνατόν πιο κοντά σε μια φυσιολογική ζωή.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε τη δουλειά της. Επί τέσσερα χρόνια, το Υπουργείο Υγείας εργάστηκε ακούραστα για τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου εκπαιδευμένων στελεχών ικανών να αντιμετωπίσουν την τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά.

Εν ολίγοις, γνωρίζουμε πού μπορούν να «βρεθούν» σήμερα σχεδόν όλα αυτά τα 300.000 ασυνόδευτα παιδιά. Αλλά δυστυχώς, η ομάδα επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση του Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να τα χρησιμοποιήσει ως εργαλεία προπαγάνδας ενός μεγαλύτερου - και άσχημου - πολιτικού παιχνιδιού.

Πηγή: The Washington Post

