Χέγκσεθ: Έχουμε σχέδια και για κλιμάκωση και για απόσυρση

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη ότι το Πεντάγωνο διαθέτει σχέδιο για διάφορα σενάρια, όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Κογκρέσο σχετικά με τις πιθανές εξελίξεις του πολέμου με το Ιράν.

Η Δημοκρατική βουλευτής Μπέτι Μακόλουμ από τη Μινεσότα ρώτησε τον Χέγκσεθ σχετικά με τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, μετά από διαφωνία σχετικά με την προθεσμία των 60 ημερών που έχει δοθεί στην κυβέρνηση για να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη σύγκρουση, ελλείψει έγκρισης από το Κογκρέσο. Η Μακόλουμ δήλωσε ότι, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, «θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο για την αποχώρηση των στρατευμάτων μας, την επαναφορά της ισορροπίας στην περιοχή και την προστασία των περιουσιακών μας στοιχείων».

«Έχουμε σχέδιο για όλα αυτά», δήλωσε ο Χέγκσεθ. «Έχουμε σχέδιο για ενίσχυση των δυνάμεων αν χρειαστεί, έχουμε σχέδιο για απόσυρση αν χρειαστεί, έχουμε σχέδιο για αναδιάταξη των δυνάμεων».

Ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι δεν θα αποκαλύψει τα επόμενα βήματα δημοσίως, «λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της αποστολής που έχει αναλάβει ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) για να διασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα».

Ακόμη, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το αίτημα για προϋπολογισμό ύψους 1,5 τρισ. δολαρίων «αντανακλά την επιτακτικότητα της στιγμής» και ότι θα αντιμετωπίσει τόσο τη μακροχρόνια αναβολή επίλυσης χρόνιων προβλημάτων, όσο και θα προετοιμάσει κατάλληλα τις δυνάμεις για τις σημερινές και τις μελλοντικές προκλήσεις.

Απαντώντας σε βουλευτές που υποστηρίζουν ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται αντιμέτωπος με προβλήματα στην αναπλήρωση των βομβών και των πυραύλων που έχει καταναλώσει στον πόλεμο με το Ιράν, ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο «έχει πλήρη επίγνωση όλων αυτών των εξελίξεων».

«Το ζήτημα των πυρομαχικών έχει σχολιαστεί υπερβολικά ανόητα και άσκοπα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι: «Γνωρίζουμε ακριβώς τι διαθέτουμε, έχουμε σε αφθονία ό,τι χρειαζόμαστε».

Πηγή: skai.gr

