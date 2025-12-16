Χέγκσεθ: Δεν θα δημοσιοποιηθεί το αμοντάριστο βίντεο από τα πλήγματα στην Καραϊβική

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για τη δημοσιοποίηση του αμοντάριστου βίντεο από τα πλήγματα της 2ας Σεπτεμβρίου εναντίον σκάφους που θεωρήθηκε ύποπτο για διακίνηση ναρκωτικών στην Καραϊβική.

«Σύμφωνα με την πάγια πολιτική του υπουργείου Πολέμου και φυσικά του υπουργείου Άμυνας, δεν πρόκειται να δώσουμε στη δημοσιότητα ένα άκρως απόρρητο, πλήρες και μη επεξεργασμένο βίντεο», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο.



