Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» το καρτέλ ναρκωτικών "Clan del Golfo", τη μεγαλύτερη ένοπλη οργάνωση που δρα στην Κολομβία.

Αυτό το καρτέλ «είναι μια ισχυρή και βίαιη εγκληματική οργάνωση με χιλιάδες μέλη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο σε ανακοίνωσή του, σημειώνοντας ότι η κύρια πηγή εισοδήματός του είναι το εμπόριο κοκαΐνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τρομοκρατικές, ομάδες οργανωμένου εγκλήματος στη Λατινική Αμερική, τις οποίες η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά ναρκωτικών και μεταναστών στις ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση του τέως προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, επέβαλε πέρυσι κυρώσεις σε ανώτατα στελέχη της ηγεσίας της "Clan del Golfo", επίσης γνωστής με την ονομασία «στρατός γαϊτανιστών της Κολομβίας» (Ejército Gaitanista de Colombia, EGC).

«Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για να προστατεύσουν το έθνος μας και να σταματήσουν τις εκστρατείες βίας και τρομοκρατίας που διαπράττονται από διεθνή καρτέλ και διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις», δήλωσε ο Ρούμπιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Σοσιαλδημοκράτης Κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2022 και ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή συνομιλιών με όλες τις ένοπλες οργανώσεις της χώρας με την ελπίδα να γίνει πραγματικότητα η «απόλυτη ειρήνη» που ευαγγελιζόταν, ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου την επανέναρξη του διαλόγου που αρχικά είχε ξεκινήσει το 2023 με αντιπροσώπους της Clan del Golfo.

Η "Clan del Golfo", οργάνωση που γεννήθηκε στις στάχτες πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων της άκρας δεξιάς οι οποίες διαλύθηκαν τα χρόνια του 2000, μετρά σήμερα πάνω από 7.500 μέλη, σύμφωνα με τις κολομβιανές υπηρεσίες πληροφοριών.

Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κοκαΐνης στον πλανήτη και αποτελεί μείζονα πρόκληση ως προς την ασφάλεια για την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς στην ιστορία της Κολομβίας. Χρηματοδοτείται επίσης κάνοντας εκβιάσεις και εκμεταλλευόμενη παράνομα μεταλλεία, ιδίως χρυσού.

Επιμένει πως πρέπει να αντιμετωπίζεται ως πολιτική οργάνωση, όχι καρτέλ του εγκλήματος, κι απαιτεί διακριτική μεταχείριση από τη δικαιοσύνη, παρόμοια με εκείνη που επιφυλάχθηκε σε μέλη οργανώσεων ανταρτών της άκρας αριστεράς –του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) και των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), που υπέγραψαν συμφωνία ειρήνης το 2016–, καθώς και σε τάγματα ακροδεξιών παραστρατιωτικών, στο παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

