Ο πόλεμος στο Ιράν έχει κοστίσει σε εταιρείες σε όλο τον κόσμο τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον αριθμό των οικονομικών απωλειών να αυξάνεται, σύμφωνα με ανάλυση του Reuters.

Η εικόνα είναι ιδιαιτέρως απογοητευτική για τις εταιρείες που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ασία, καθώς αντιμετωπίζουν τη ραγδαία αύξηση των τιμών ενέργειας, δυσκολίες στον εφοδιασμό και τις μεταφορές λόγω της κρίσης στο Στενό του Ορμούζ.

Η ανάλυση δείχνει ότι τουλάχιστον 279 εταιρείες ανέφεραν τον πόλεμο ως αφορμή για την ανάληψη αμυντικών μέτρων με στόχο την άμβλυνση του οικονομικού πλήγματος, όπως αυξήσεις τιμών και περικοπές στην παραγωγή.

Άλλες εταιρείες ανέστειλαν τη διανομή μερισμάτων ή τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, έθεσαν προσωπικό σε διαθεσιμότητα, επέβαλαν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων ή ζήτησαν έκτακτη κρατική ενίσχυση.

Η αναταραχή μετριάζει τις προσδοκίες για το υπόλοιπο του έτους, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιτευχθεί σύντομα συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Αυτό το επίπεδο ύφεσης στον κλάδο είναι παρόμοιο με αυτό που παρατηρήσαμε κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και μάλιστα υψηλότερο από ό,τι σε άλλες περιόδους ύφεσης», δήλωσε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Whirlpool, Μαρκ Μπίτσερ, του οποίου η εταιρεία μείωσε κατά το ήμισυ τις προβλέψεις της για ολόκληρο το έτος και ανέστειλε τη διανομή μερίσματος.

Καθώς η ανάπτυξη επιβραδύνεται, δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού των τιμών και τα σταθερά έξοδα θα είναι πιο δύσκολα απορροφήσιμα, σύμφωνα με αναλυτές. Και αυτό απειλεί τα περιθώρια κέρδους κατά το δεύτερο τρίμηνο και στη συνέχεια.

Επίσης, οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό, πλήττοντας την ήδη εύθραυστη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. «Οι καταναλωτές αναβάλλουν την αντικατάσταση προϊόντων και προτιμούν να τα επισκευάζουν», τόνισε ο επικεφαλής της Whirlpool.

Αύξηση των τιμών σε πολλά είδη

Εκτός από τη Whirlpool, και άλλες εταιρείες όπως η Procter & Gamble, η εταιρεία κατασκευής προφυλακτικών Karex και η Toyota έχουν προειδοποιήσει για τις επιπτώσεις, καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στον τρίτο μήνα της.

Ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν – το πιο κρίσιμο ενεργειακό σημείο στραγγαλισμού στον κόσμο – έχει ωθήσει τις τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Το κλείσιμο του Ορμούζ έχει οδηγήσει επίσης σε αύξηση των ναύλων, έχει περιορίσει την προμήθεια πρώτων υλών και έχει διακόψει εμπορικές διαδρομές ζωτικής σημασίας για τη ροή των εμπορευμάτων. Επιπλέον, έχουν πληγεί οι προμήθειες λιπασμάτων, ηλίου, αλουμινίου, πολυαιθυλενίου και άλλων βασικών πρώτων υλών.

Το 1/5 των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν οικονομικές απώλειες λόγω του πολέμου.

Για να αντιληφθούμε καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος, όπως επισημαίνει το Reuters, μέχρι τον Οκτώβριο του περασμένου έτους εκατοντάδες εταιρείες είχαν κόστη άνω των 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων λόγω των δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το 2025.

Οι αεροπορικές εταιρείες είχαν τις μεγαλύτερες δαπάνες που σχετίζονται με τον πόλεμο, φτάνοντας σχεδόν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια, με τις τιμές των καυσίμων για αεροσκάφη να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί.

Καθώς η κρίση παρατείνεται, όλο και περισσότερες εταιρείες από άλλους κλάδους κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η ιαπωνική Toyota προειδοποίησε για απώλειες ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η P&G εκτιμά ότι τα κέρδη μετά φόρων θα μειωθούν κατά 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Η McDonald's ανέφερε επίσης πως αναμένει υψηλότερο μακροπρόθεσμο πληθωρισμό λόγω των συνεχιζόμενων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα, μια εκτίμηση που μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν στις ανακοινώσεις των βιομηχανικών κερδών.

Η αύξηση των τιμών των καυσίμων πλήττει τη ζήτηση των καταναλωτών με χαμηλότερα εισοδήματα, δήλωσε ο Κρις Κεμπτσίνσκι, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της McDonald's, προσθέτοντας ότι «οι αυξημένες τιμές της βενζίνης είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή».

Σχεδόν 40 εταιρείες στους κλάδους της βιομηχανίας, των χημικών και των πρώτων υλών έχουν δηλώσει ότι θα αυξήσουν τις τιμές τους λόγω της εξάρτησής τους από τον εφοδιασμό πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή.

Ο οικονομικός διευθυντής της Newell Brands εκτίμησε πως κάθε αύξηση 5 δολαρίων στην τιμή του βαρελιού πετρελαίου προσθέτει περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια στο κόστος.

Ο γερμανικός κατασκευαστής ελαστικών Continental αναμένει απώλειες τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ από το δεύτερο τρίμηνο, λόγω της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου που αυξάνει το κόστος των πρώτων υλών.

Οι επιπτώσεις δεν εμφανίζονται ακόμα στα οικονομικά αποτελέσματα

Τα εταιρικά κέρδη παρουσίασαν ανοδική πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο, γεγονός που εξηγεί εν μέρει γιατί σημαντικοί δείκτες όπως ο S&P 500 κατάφεραν να καταγράψουν νέα υψηλά επίπεδα, παρά την αύξηση του κόστους της ενέργειας και την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων λόγω των ανησυχιών για τον πληθωρισμό.

Από τις 31 Μαρτίου, οι προβλέψεις για το περιθώριο καθαρού κέρδους του δεύτερου τριμήνου έχουν μειωθεί κατά 0,38 ποσοστιαίες μονάδες για τις βιομηχανικές εταιρείες του S&P 500, κατά 0,14 ποσοστιαίες μονάδες για τις εταιρείες διακριτικής κατανάλωσης και κατά 0,08 ποσοστιαίες μονάδες για τις εταιρείες βασικών καταναλωτικών αγαθών, σύμφωνα με στοιχεία της FactSet.

Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στον ευρωπαϊκό δείκτη STOXX 600 θα αντιμετωπίσουν πιέσεις στα περιθώρια κέρδους από το δεύτερο τρίμηνο, καθώς θα γίνει πιο δύσκολο να μετακυλήσουν τα επιπλέον κόστη και καθώς λήγει η προστασία από την αντιστάθμιση κινδύνου, ανέφεραν αναλυτές της Goldman Sachs.

Οι τομείς που απευθύνονται στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των τηλεπικοινωνιών και των οικιακών προϊόντων, αντιμετωπίζουν αρνητικές αναθεωρήσεις άνω του 5% για τους επόμενους 12 μήνες, επισήμανε ο Γκέρι Φόουλερ, επικεφαλής της στρατηγικής ευρωπαϊκών μετοχών της UBS.

Στην Ιαπωνία, οι αναλυτές έχουν μειώσει κατά το ήμισυ τις εκτιμήσεις τους για την αύξηση των κερδών του δεύτερου τριμήνου στο 11,8% από τα τέλη Μαρτίου.

«Η πραγματική πτώση των κερδών δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στα αποτελέσματα των περισσότερων εταιρειών», τόνισε ο Ράμι Σαραφά, Διευθύνων Σύμβουλος της Cordoba Advisory Partners.

Πηγή: skai.gr

