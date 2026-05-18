Το συνδικάτο της Samsung Electronics διεμήνυσε τη Δευτέρα σε ανακοίνωσή του ότι θα κατέβει σε απεργία όπως είχε προγραμματιστεί, ακόμη και μετά τη μερική έγκριση του αιτήματος της εταιρείας για ασφαλιστικά μέτρα από ένα τοπικό δικαστήριο.

Πάντως, το συνδικάτο διευκρίνισε ότι σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου στην αγωγή για ασφαλιστικά μέτρα της Samsung που διατάζει το συνδικάτο να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε απεργία δεν θα διαταράξει τις γραμμές παραγωγής.

Ο λόγος που το συνδικάτο φέρεται να δήλωσε αμέσως ότι σέβεται την απόφαση είναι το βαρύ οικονομικό πρόστιμο που επέβαλε το δικαστήριο: 100 εκατομμύρια γουόν (περίπου $72.500) την ημέρα για το ίδιο το συνδικάτο και 10 εκατομμύρια γουόν για κάθε ηγετικό στέλεχος ξεχωριστά, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράνομη παρακώλυση των κρίσιμων υποδομών.

Τα «παράθυρα» της απόφασης

Η απάντηση του συνδικάτου του πανίσχυρου νοτιοκορεατικού κολοσσού κρύβεται στον διαχωρισμό μεταξύ «κρίσιμων λειτουργιών» (που προβλέπονται στην απόφαση του δικαστηρίου) και της «γενικής εργασίας» (που μπορεί να σταματήσει), καθώς και στις εναλλακτικές μορφές πίεσης που χρησιμοποιούν τα συνδικάτα.



Αντί για μια γενική απεργία 18 ημερών που θα παραβίαζε τα ασφαλιστικά μέτρα, το συνδικάτο μπορεί να οργανώσει στοχευμένες στάσεις εργασίας σε συγκεκριμένα τμήματα που δεν επηρεάζουν άμεσα την «καρδιά» της παραγωγής, αλλά προκαλούν διοικητικό, επιμελητειακό και οργανωτικό πρόβλημα στη διαχείριση της καθημερινότητας της εταιρείας.

Πέραν αυτού, το συνδικάτο μπορεί να επιβάλει αυστηρή αποχή από οποιαδήποτε εργασία πέραν του νόμιμου συμβατικού ωραρίου, με μείωση της απόδοσης, όταν η ζήτηση για τσιπς, ημιαγωγούς και μνήμες για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης κορυφώνεται.

