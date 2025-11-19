Η Πολωνία κλείνει και το τελευταίο προξενείο της Ρωσίας στη χώρα

Η Πολωνία αποφάσισε να κλείσει και το τελευταίο προξενείο της Ρωσίας στη χώρα, που βρίσκεται στο Γκντανσκ, ως απάντηση για το σαμποτάζ που πραγματοποιήθηκε στο σιδηροδρομικό της δίκτυο το Σαββατοκύριακο.

Όπως ανακοίνωσε χαρακτηριστικά την Τετάρτη ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, σκοπεύει να αποσύρει τη συγκατάθεσή του για τη λειτουργία του τελευταίου εν λειτουργία προξενείου της Ρωσίας στην Πολωνία.

Η απόφαση της Πολωνία έρχεται μετά τη δολιοφθορά που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο σιδηροδρομικό δίκτυο, πίσω από την οποία σύμφωνα με τη Βαρσοβία βρίσκονται οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Το Κρεμλίνο εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση της Βαρσοβίας, προσθέτοντας ότι το κλείσιμο που ρωσικού προξενείου στερείται λογικής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.