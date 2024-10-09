Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις απηύθυνε δραματική έκκληση προς τους κατοίκους των περιοχών που θα χτυπήσει ο τυφώνας Milton να λάβουν υπόψη τις προειδοποιήσεις εκκένωσης, λέγοντας ότι η καταιγίδα θα είναι «καταστροφική και θανατηφόρα».

«Αυτή η καταιγίδα δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε δει πριν», είπε η Χάρις στο CNN.

«Υπάρχουν σκληροί και δυνατοί άνθρωποι στη Φλόριντα που έχουν ζήσει πολλούς τυφώνες, ανεμοστρόβιλους, αλλά αυτό δεν μοιάζει με τίποτα με όσα έχουν αντιμετωπίσει στο παρελθόν», είπε.

Σε όποιον έχουν πει ότι πρέπει να εκκενώσει πρέπει να το κάνει, πρόσθεσε η Χάρις.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.