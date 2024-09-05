Ουκρανία: 55 νεκροί από την επίθεση στην Πολτάβα-328 οι τραυματίες

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί από την ρωσική πυραυλική επίθεση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε στρατιωτικό ινστιτούτο στην πόλη Πολτάβα της κεντρικής Ουκρανίας, έφθασαν τους 55 καθώς ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών.

Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών έφθασε του 328 ανακοίνωσε η υπηρεσία μέσω ανάρτησης της στην εφαρμογή Telegram.

Την ίδια ώρα, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του σήμερα μετά από ουκρανικό βομβαρδισμό της πόλης Σεμπέκινο στη νότια περιφέρεια Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, δήλωσε ο κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλαντκόφ.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα την αναφορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

