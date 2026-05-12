Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχει εντοπιστεί εστία χανταϊού, προσγειώθηκαν σήμερα τo πρωί στην Ολλανδία, ενώ νοσοκομείο της χώρας όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής με χανταϊό έθεσε σε καραντίνα 12 μέλη του προσωπικού για προληπτικούς λόγους.

Δύο αεροσκάφη, το ένα από τα οποία μετέφερε 19 μέλη του πληρώματος του MV Hondius (17 Φιλιππινέζους, έναν Ολλανδό και έναν Γερμανό) και το άλλο έξι επιβάτες (4 Αυστραλούς, έναν Νεοζηλανδό και έναν Βρετανό που ζει στην Αυστραλία) και τρεις γιατρούς, προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Αϊντχόβεν.

Στο μεταξύ στο νοσοκομείο Radboudumc της ολλανδικής πόλης Ναϊμέγκεν τέθηκαν 12 μέλη του υγειονομικού προσωπικού σε καραντίνα επί έξι εβδομάδες, επειδή δεν χειρίστηκαν με βάση το ανανεωμένο και πιο αυστηρό πρωτόκολλο δείγματα αίματος και ούρων. Οι αρχές του νοσοκομείου τόνισαν ότι ο κίνδυνος μόλυνσης των υγειονομικών από χανταϊό είναι πολύ μικρός.

Στο νοσοκομείο αυτό διακομίστηκε στις 7 Μαΐου ένας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έχει μολυνθεί από χανταϊό.

«Αποστολή εξετελέσθη»

Στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, το βράδυ η Ισπανίδα υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία δήλωσε ότι «αποστολή εξετελέσθη» από το λιμάνι της Γραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, όπου είχε δέσει το Hondius προκειμένου να απομακρυνθούν από το πλοίο οι επιβαίνοντες σε αυτό.

«Απομακρύναμε τους 125 επιβάτες και μέλη του πληρώματος από 23 χώρες, οι οποίοι είτε ήδη επέστρεψαν σπίτι τους είτε είναι σε διαδικασία επαναπατρισμού», πρόσθεσε.

Το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χθες από την Τενερίφη και αναμένεται να φτάσει στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας την Κυριακή το βράδυ, σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

Στο πλοίο παραμένουν 25 μέλη του πληρώματος, ένας γιατρός και ένας νοσηλευτής, όπως και η σορός μιας Γερμανίδας επιβάτη.

Από την αρχή της επιδημίας στο Hοndius έχουν πεθάνει ένα ζευγάρι Ολλανδών και η Γερμανίδα αυτή.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επεσήμανε ότι μέχρι στιγμής υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού και δύο ύποπτα: ο Ολλανδός που πέθανε πριν υποβληθεί σε τεστ και ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου δεν υπάρχουν τεστ.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι ένας Γάλλος πολίτης, που βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, αφού το κρουαζιερόπλοιο έφτασε στα Κανάρια Νησιά την Κυριακή. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε χθες ότι ο ασθενής νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, αφού για λίγο η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε.

Παράλληλα οι γαλλικές αρχές έκαναν λόγο για 22 ταυτοποιημένες επαφές στη χώρα, ενώ ζήτησαν από τους πολίτες να μην πανικοβληθούν.

Επίσης ένας από τους 14 Ισπανούς που βρίσκονται σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση χθες το βράδυ του υπουργείου Υγείας της χώρας. Ο ασθενής δεν εμφανίζει συμπτώματα και θα υποβληθεί σε επιπλέον τεστ προτού ανακοινωθεί το οριστικό αποτέλεσμα.

Ένας Αμερικανός επιβάτης παρουσιάζει «ελαφρά συμπτώματα», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ.

Πιθανότητα νέων κρουσμάτων

Από τη Γραναδίγια ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος πρόκειται να συναντηθεί σήμερα στη Μαδρίτη με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, καθησύχασε τους επιβάτες του MV Hondius: «Είστε τώρα σε καλά χέρια. Ανησυχούσαμε πολύ: αν είχατε μείνει περισσότερο στο πλοίο, η κατάσταση θα μπορούσε να είχε γίνει δύσκολη».

Παράλληλα απηύθυνε καθησυχαστικό μήνυμα προς τους συμπολίτες τους που ετοιμάζονται να τους υποδεχτούν στις χώρες τους: «Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε, ο κίνδυνος είναι χαμηλός: δεν πρόκειται για άλλη μια covid», τονίζοντας τη σημασία της «πίστης στην επιστήμη» και της τήρησης των συστάσεων.

«Λόγω των συνεχιζόμενων αβεβαιοτήτων και της μακράς περιόδου επώασης (σ.σ. η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και έξι εβδομάδες), είναι πιθανό να δούμε και άλλα κρούσματα μεταξύ πρώην επιβατών και μελών πληρώματος τις επόμενες εβδομάδες», προειδοποίησε σε ανακοίνωσή της η Πάμελα Ρέντι-Βάγκνερ, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Καθώς θεωρούνται από τον ΠΟΥ «επαφές υψηλού κινδύνου», οι άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από το Hondius θα παρακολουθούνται για αρκετές εβδομάδες και θα τεθούν σε καραντίνα, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα που έχει θεσπίσει κάθε χώρα.

Πηγή: skai.gr

